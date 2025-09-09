Los cinco gestos de los clientes que más molestan a los empleados de supermercado, según una cajera.

Trabajar cara al público puede ser satisfactorio pero también tiene sus inconvenientes, como bien saben los trabajadores de la hostelería, la atención telefónica o el comercio. Uno de ellos es tener que lidiar con los clientes difíciles, afrontando quejas, malas formas e incluso faltas de respeto, con la necesidad de mantener siempre la calma y la cortesía aunque el cliente no lo haga.

Los empleados de supermercados y grandes superficies es uno de los colectivos que más sufre estas situaciones de estrés debido a las largas colas que se forman, con clientes impacientes y tareas que deben resolverse al instante. En una entrevista con el diario alemán Chip, una cajera ha revelado los cinco comportamientos de clientes que resultan más molestos y dificultan su trabajo.

El olvido del separador

Parece un simple trozo de plástico pero el uso del separador de productos de la cinta transportadora tiene una función fundamental. Al parecer, muchos clientes olvidan utilizarlo para separar su compra del cliente que va delante y detrás, algo que entorpece el trabajo en la línea de caja. Los cajeros pueden asignar erróneamente los productos a otro cliente y luego tener que anular lo registrado.

Botellas con vida propia

Otra situación que genera malestar es el de las botellas mal colocadas en la cinta que se caen y ruedan de un lado a otro, o las botellas colocadas de pie que pueden caerse y romperse al poner en marcha la cinta. Esto es algo en lo que coinciden tanto los clientes como los cajeros. Las botellas deben colocarse tumbadas en posición longitudinal a la cinta.

Fruta sin ordenar

Algo que molesta especialmente a los cajeros es tener que pesar cinco veces la misma fruta o verdura porque los clientes colocan manzanas, zanahorias y demás en distintos lugares de la cinta. Lo mejor y más práctico para todos es poner la fruta y la verdura agrupada por tipos en la cinta.

El caos del pago

Otro momento crítico en la cola del supermercado es el pago. Al otro lado de la caja, los trabajadores lo viven con tensión. Clientes con dificultades para encontrar el dinero en efecivo, pines que no funcionan o tarjetas de crédito sin fondos, son algunos de los problemas más frecuentes que deben resolver cuanto antes para que el resto de la fila no se impaciente. Un poco de previsión ayudaría a no convertir el pago en un trámite eterno.

Falta de cortesía hacia el personal

Un clásico que conoce todo aquel que trabaja en atención al público son esos clientes que ni siquiera se molestan en saludar. Un amable 'hola' y 'adiós' no cuesta nada y puede hacer más agradable el trabajo de los cajero. Además, algunos clientes tienden a culpar al cajero de todo lo que salga mal en el supermercado: si los productos tienen un precio incorrecto o no están disponibles, lo pagan con los trabajadores.

La próxima vez que vayas al supermercado y pases por caja, trata de recordar todos estos gestos y evitarlos. Así, junto con una sonrisa y un 'gracias', todo irá mucho mejor.