Familias y maestros alertan de controvertidos métodos 'antibullying' ideados por CREA, el grupo señalado por los presuntos abusos

El 'Club de valientes violencia cero' es una práctica para combatir el bullying que genera muchas dudas en la comunidad educativa y que se lleva a cabo en algunos colegios de varias autonomías gracias al impulso de CREA, el grupo de investigación señalado por presuntos abusos. El pasado mes de julio se hizo público que 11 mujeres acusaban de supuesta coerción sexual, abuso de poder y control emocional a Ramón Flecha, catedrático emérito de 73 años que fue finalmente suspendido por la Universitat de Barcelona (UB). El caso conmocionó el campus y el rectorado terminó anunciando la apertura de una investigación interna. Un trabajo de investigación de RTVE.es y Ràdio 4 ha revelado esta mañana que el 'Club de valientes violencia cero' intenta luchar contra el acoso escolar con una medida cuya eficacia no está demostrada y roza lo que algunas familias y maestros que prefieren mantener el anonimato consideran maltrato.

Aislamiento

Si un niño tiene una conducta considerada violenta, se le aplica la ‘cortina mágica’, el aislamiento. Nadie puede hablar ni jugar con él. El cordón sanitario dura una mañana, en el caso de infantil, o todo un día en las aulas de primaria. Esta es el base del 'Club de valientes violencia cero', una idea de CREA, grupo de investigación que nació en 1991 en el seno de la UB (está oficialmente desvinculado del campus desde 2020). Las siglas de CREA responden a Centro de Investigación en Educación de Adultos. Posteriormente modificó su nombre para abarcar otras etapas educativas y líneas de investigación y pasó a denominarse Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos.

El grupo de investigación tenía un proyecto estrella: las comunidades de aprendizaje y cómo superar las desigualdades para alcanzar el éxito educativo. Flecha, según antiguos alumnos, consiguió ir arrinconando al resto de docentes y acaparó todo el poder dentro del grupo de investigación. En 2004 hubo una denuncia interna, una de las dos interpuestas contra CREA (la otra fue en 2016; ambas se elevaron a Fiscalía pero quedaron archivadas). Tras el primer requerimiento, Flecha y su equipo “elaboraron una estrategia de defensa y se convirtieron en expertos en violencia de género”, según esas mismas fuentes.

Según la investigación de RTVE y Ràdio 4, las comunidades de aprendizaje -inspiradas en modelos de EEUU- están dirigidas a la transformación social y cultural y llevan a cabo actividades en las que priman la interacción del alumnado y la participación de toda la comunidad educativa. Suelen desarrollarse en barrios desfavorecidos. Algunas familias y profesorado de determinados colegios se han puesto en contacto con RTVE Noticias para denunciar prácticas que muchos expertos consideran antipedagógicas. Por ejemplo, el aislamiento que implica la 'cortina mágica'.

Una madre de una escuela de Barcelona afirma que, a veces, expulsan al alumnado considerado violento del aula e indican al resto de niños y niñas que lo excluyan. Le dicen a la profesora que quieren jugar con su amigo a la hora del patio, pero les responde que lo tiene que ignorar. Otra madre cuenta que el objetivo es que ‘la cortina’ afecte a la actitud no al niño para que se dé cuenta de lo que ha hecho. Sin embargo, los alumnos no entienden la diferencia.

"Los compañeros deciden en una tertulia si lo aceptan y hay niños que pueden estar todo el curso fuera"

Tertulia de niños

Según la investigación periodística, el alumnado que sale del 'Club de valientes' puede tardar en volver a entrar una semana o incluso meses. "Los compañeros deciden en una tertulia si lo aceptan. Hay niños que pueden estar todo el curso fuera", admite la madre de un niño con autismo que afirma que su hijo llora porque no entiende la actitud de sus compañeros.

El pedagogo y asesor de Educación del Gobierno vasco jubilado Miguel Loza fue uno de los que participó, en 2012, en la puesta en marcha de un 'Club de valientes' en un centro de Vitoria. El objetivo, explica en RTVE.es, no era tanto aislar al agresor sino proteger al agredido y a los testigos que explicaban el abuso a un adulto.

