La infalible solución contra el insomnio de un psiquiatra: "Funciona siempre"

No poder conciliar el sueño por las noches es un mal muy frecuente en el mundo occidental. Las preocupaciones del día a día, el estrés, la ansiedad y hábitos insanos son factores que influyen en la posibilidad de padecer insomnio, un trastorno que ataca a 4 millones de personas en España, según cifras de la Real Academia de la Medicina.

Esos números tan llamativos son solo la punta del iceberg. En esta línea, la Sociedad Española de Neurología (SEN) destaca que casi la mitad de los adultos en nuestro país (el 48%) tiene un sueño "de calidad" y que más de 4 de cada 10 personas tienen "algún tipo de problema para dormir". Esto se debe, según explican los expertos, porque al completar el primer ciclo del sueño -superficial-, que dura máximo tres horas, el estado de alerta y posibilidad de despertarnos es mucho más frecuente. Tras esta primera fase, restarían otras dos: sueño profundo y otra REM.

En condiciones normales, desvelarse no es un obstáculo para retomar el sueño hasta que suene el despertador. El problema nace cuando ese tiempo que transcurre se dilata más de lo debido y araña más minutos de lo recomendable a la madrugada.

Qué no debes hacer

El insomnio empieza ahí y la lucha es fratricida y, a menudo, agónica. El psiquiatra especializado en este tipo de trastornos Alejandro Martínez Rico (@alejandropsiquia), en un vídeo en su canal de Tiktok, apunta unas primeras claves si no puedes conciliar el sueño. Primero, evitar pensar "tengo que dormir", ya que fomenta la ansiedad; segundo, no consultar la hora porque genera mayor estrés; y tercero, no consultar el móvil, ya que la luz azul de los dispositivos impiden la relajación.

Tras estos consejos básicos que debería aplicar toda persona que quisiera tener una mejor calidad de sueño, independientemente de que tenga o no insomnio, Martínez Rico aconseja seguir una rutina para quienes sí tengan dificultades:

Cerrar los párpados y mantenerlos así durante todo el ejercicio. Desplazar la mirada hacia arriba Mover los ojos hacia abajo Dirigir la mirada a la izquierda Llevar los ojos hacia la derecha Hacer un círculo completo en sentido horario Realizar otro círculo en sentido antihorario

Esta rutina, según el experto, debería completarse "dos o tres circuitos". "Funciona siempre", remata.