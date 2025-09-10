Existe y cuesta menos de 50 euros: el dispositivo legal que te avisa de radares y peligros

El GPS no solo sirve para llegar a una dirección que desconocemos, sino que cada vez más forma parte de la conducción, ayudando a evitar atascos, calcular rutas más rápidas y, sobre todo, estar al tanto de lo que ocurre en la carretera. Si bien la mayoría de los conductores confían en aplicaciones como Google Maps o Waze, existen dispositivos específicos que dan un paso más, como es el caso del CO-DRIVER NO1 de OOONO, un asistente de conducción que está ganando popularidad por su sencillez, utilidad y, sobre todo, por ser cien por cien legal en España.

Este pequeño aparato, que cabe en la palma de la mano, se conecta al móvil por Bluetooth y funciona junto a una app gratuita. ¿Su función? Alertarte con un sonido y una luz cuando te aproximas a un radar —fijo o móvil— o cuando hay un accidente, una obra o cualquier otro obstáculo en la vía. Todo sin necesidad de mirar una pantalla ni tocar el teléfono, por lo que evita cualquier tipo de distracción al volante.

Además, no requiere de una instalación compleja. Basta con colocarlo en un lugar visible del coche —como el salpicadero o cerca del volante— y dejar que haga su trabajo. La app se activa automáticamente al arrancar el coche y se conecta al dispositivo sin que tengas que hacer nada. También puedes participar avisando tú mismo de nuevos radares o incidentes con solo pulsar un botón.

A diferencia de los inhibidores de radar, que están prohibidos y pueden acarrear multas de miles de euros y la pérdida de puntos del carnet, el CO-DRIVER NO1 cumple con toda la normativa vigente. No interfiere en los sistemas de control, simplemente avisa de los radares conocidos o reportados por otros conductores.

Se puede comprar online, su precio ronda los 49,95 euros y funciona con una pila de botón que dura varios meses.