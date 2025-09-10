En Xàbia
Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de la costa de Valencia
La Salvamar Fénix rescató a los ocupantes de la precaria embarcación tras avistarla un velero y dar el aviso
Alfons Padilla
Ya están en tierra firme. Un velero avistó ayer una patera con 17 migrantes a bordo, entre ellos una mujer y una niña, a 20 millas al este del Cap de la Nau de Xàbia. En seguida dio el aviso. Los migrantes estaban muy lejos de la costa. El mar cambia estos días en cualquier momento y el riesgo de naufragar es muy alto.
La Salvamar Fénix, la potente embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto de Xàbia, acudió al rescate. Encontró la patera y salvó a sus ocupantes, 15 varones, una mujer y la menor. Los trasladó al puerto de Alicante, donde la Cruz Roja les ha prestado atención sanitaria.
En las últimas semanas han llegado varias pateras a las costas de la Marina Alta. El drama de la migración no tiene fin. Estas personas buscan un futuro mejor y se juegan la vida en el proceloso mar.
- Los abuelos como figura clave en la organización familiar: 'Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: 'Las tapas no se pagan, son gratis
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Todo lo que se sabe de los presuntos abusos en una escuela infantil de Zaragoza: 'Está al margen de la ley
- Bakis no sale de la rampa de salida
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura