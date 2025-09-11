Guía práctica sobre el nuevo permiso por nacimiento y cuidado de hijos: cuántas semanas corresponden, cuánto se cobra y quién lo puede pedir

El Congreso de los Diputados convalidó este pasado martes, 9 de septiembre de 2025, el real decreto que amplía los permisos por nacimiento y cuidado de hijos. La norma, en vigor desde el pasado 31 de julio, eleva las bajas retribuidas de 16 a 19 semanas para madres y padres, y a 32 semanas en el caso de familias monoparentales.

Se trata de una de las medidas estrella en materia de conciliación laboral del Gobierno de coalición, que da cumplimiento a la Directiva 2019/1158 de la Unión Europea sobre permisos parentales y evita nuevas sanciones comunitarias.

¿Cuántas semanas corresponden ahora?

19 semanas retribuidas al 100% en nacimientos o adopciones, repartidas en:

en nacimientos o adopciones, repartidas en: 6 semanas obligatorias e ininterrumpidas tras el parto o la adopción.

11 semanas a elección del progenitor, a disfrutar dentro del primer año del menor.

2 semanas adicionales retribuidas, que podrán cogerse hasta que el niño cumpla 8 años.

En el caso de familias monoparentales, el permiso asciende a 32 semanas, con la misma estructura de obligatoriedad y flexibilidad.

¿Quién puede beneficiarse?

El permiso se aplica a asalariados, autónomos y empleados públicos en caso de nacimiento o adopción. La Seguridad Social cubre el 100% de la base reguladora, mientras que la empresa mantiene el puesto de trabajo y las cotizaciones.

Carácter retroactivo

Las semanas adicionales se aplican a los hijos nacidos o adoptados desde el 2 de agosto de 2024, aunque solo podrán solicitarse a partir del 1 de enero de 2026.

Comparación en Europa

Con este cambio, España se consolida como uno de los países europeos con mayor igualdad en el uso de permisos parentales: el 42% de quienes los disfrutan son hombres, frente al 11% de Francia o el 7% de Alemania.

Coste y alcance

El Ministerio de Trabajo estima que la ampliación supondrá un gasto de 1.500 millones de euros en 2025, beneficiando a un millón de familias en el primer año.

Lo que no cambia