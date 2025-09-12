Ni fútbol ni baloncesto: estos son los deportes a los que debes apuntar a tus hijos en la vuelta al cole según la IA

Los padres tienen una preocupación muy grande siempre que vuelve el curso escolar, saber a qué deporte apuntar a sus hijos. Esta decisión implica tener varios factores en cuenta, como sus intereses, su nivel de actividad física y los beneficios que cada disciplina puede aportar a su desarrollo. La vuelta al cole se puede hacer más fácil si sigues los consejos de los expertos.

Algunos progenitores optan por deportes en equipo, que fomentan la cooperación y el trabajo conjunto, mientras que otros prefieren actividades individuales, ideales para desarrollar la concentración. Por eso, si quieres conocer qué deporte es ideal para tu hijo, estos son los mejores, según la Inteligencia Artificial.

¿Por qué apuntar a tus hijos a deportes?

La práctica de un deporte en edades tempranas no se limita al ejercicio físico. Esta es parte del aprendizaje de valores, de hábitos saludables y desarrolla habilidades sociales que resultarán útiles durante toda la vida. El deporte les enseña disciplina, esfuerzo y constancia, pero también a gestionar frustraciones, a celebrar los logros y a trabajar junto a otros para alcanzar objetivos comunes.

#traumatologodeportivo #traumatologia #murcia #traumatologoinfantil #rodilla #deporte #deporteinfantil ♬ sonido original - drlopezmartinez @drlopezmartinez ¿Cuál es el mejor deporte para un niño? Siempre se ha dicho que la natación es el deporte más completo, ¿es así? Mis consejos en consulta son los siguientes: 1️⃣. Deporte SI o SI, no hay opción a no hacer deporte 2️⃣. El deporte que le guste, ya sean artes marciales 🥋 , escalada 🧗‍♀️ , fútbol ⚽️ , tenis 🎾 , atletismo, etc. Si les gusta la natación 🏊‍♂️ fabuloso, pero no debe ser una obligación (aprender a nadar si 😅). OJO: ir al parque se puede considerar perfectamente una actividad deportiva porque los niños saltan, corren, escalan y reptan. 3️⃣. MULTIDEPORTE: se ha demostrado en deportistas profesionales (baloncesto NBA 🏀) que sufren más lesiones de gravedad aquellos que solo practicaban baloncesto en su infancia/adolescencia. Por lo tanto, extrapolando este mensaje, lo mejor es practicar varios tipos de deporte incluso en jóvenes con visión de futuro a nivel profesional. Espero haber ayudado a más de alguna familia con dudas.

Los psicólogos y los pediatras coinciden en que los niños que realizan actividad física regular presentan mejor rendimiento académico, menos problemas de conducta y un desarrollo psicomotor más sólido. Además, el ejercicio ayuda a prevenir la obesidad infantil y enfermedades asociadas, cada vez más presentes en la sociedad actual. Practicar deporte en grupo también fomenta la integración, la confianza en uno mismo y la capacidad de socializar.

Por eso, el mejor deporte recomendado por la IA para tus niños es la natación, porque es un deporte integral y seguro. Con esta disciplina, los niños aprenderán a nadar, lo que le puede salvar en situaciones de riesgo en el mar o en la propia piscina. Además, es muy barato, ya que puedes llevar a tu hijo a cualquier piscina municipal que lo practique. Solo necesitarás un bañador y unas gafas acuáticas.

La natación es es mejor deporte recomendado para los niños. / FREEPIK

Esta es la lista de deportes que recomienda la IA:

Natación: Desarrolla la coordinación, fuerza, resistencia y capacidad respiratoria. Es un deporte muy completo a nivel motor, seguro para las articulaciones y que favorece la autoconfianza y la disciplina. Artes marciales (judo, karate, taekwondo, aikido): Todas las artes marciales mejoran el equilibrio, los reflejos y el control corporal. Estas disciplinas trabajan valores como el respeto, la concentración y la autogestión emocional, fomentando además la seguridad en uno mismo. Gimnasia rítmica o artística: Excelente para la coordinación, la flexibilidad y la fuerza. Aporta también sentido del ritmo y creatividad, convirtiéndose en una actividad muy completa. Fútbol, baloncesto u otros deportes de equipo: Estas actividades favorecen la motricidad global y la resistencia física, además de reforzar el trabajo en equipo, la cooperación y las habilidades sociales. Son muy motivadores, sobre todo si coinciden con amigos en el mismo grupo. Los compañeros que se conocen en el equipo se quedan para toda la vida. Danza / baile: Es una gran una herramienta para trabajar la motricidad fina y gruesa. Estimula la expresión emocional, la creatividad y refuerza la autoestima. Atletismo multideporte (en categorías infantiles): Esta disciplina ofrece variedad: carreras, saltos y lanzamientos, desarrollando habilidades motoras básicas que sirven de base para otros deportes en el futuro.

Aunque hay deportes más completos que otros, la clave es que el niño disfrute de la actividad. Si buscas una opción integral y segura, la natación es lo mejor; pero si prefieres trabajar la parte emocional, las artes marciales son una gran elección. Lo más importante es que los niños participen en la decisión, ya que la motivación personal es lo que garantizará que aprovechen al máximo la experiencia deportiva.