El restaurante estaba cerrado por descanso y le dejaron una de las notas más desconsideradas jamás vistas

Los descansos en hostelería son imprescindibles. Quienes han trabajado en este sector saben lo vital que es respetar los horarios de cierre, no solo por organización, sino también por el bienestar del personal.

En este caso, un restaurante decidió tomarse un descanso, aparentemente coincidiendo con un día festivo en el que no había clases escolares. Sin embargo, no todos lo entendieron así: una persona, visiblemente molesta por el cierre, dejó una nota cargada de reproche, escrita en mayúsculas.

"Tenéis un horario complicado, pues la gente trabaja y los chavales tienen cole, y justo el día que podemos venir (nos hemos pedido el día) con los niños que no tienen cole… ¿¿cerráis?? ¿¿Perdón??", se lee en el mensaje dejado bajo la puerta. La nota termina con un mensaje contundente: “Además, ¿me decís dónde tenéis el horario al público? Decepcionante. Ya no vendremos.”

Esta situación ha generado debate en X, donde muchos usuarios han puesto el foco en distintos puntos. El primero: si el restaurante realmente tenía visible el horario para el público, tal como se reclama en la nota. “¿Tenía puesto el horario de cerrado? Los comercios están obligados a cumplir sus horarios y avisar de cualquier cambio. No es una cortesía, es un requisito legal”, comenta un usuario.

Por otro lado, hay quienes critican la falta de empatía del autor de la nota hacia los trabajadores, recordando lo exigente que es el sector de la hostelería: “La hostelería debería ser, con perdón, como las funerarias: disponible 24/7. Sin fiestas, sin descansos, sin familia... Basta con trabajar una semana en hostelería para que se les quite la queja.”