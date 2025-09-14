La fusión de dos populares nombres de chico que solo triunfa en Zaragoza

Elegir el nombre del bebé es uno de los momentos más complicados para las familias en los meses del embarazo. Algunas familias tienen claro cómo quieren llamar a su hijo desde antes de saber que van a ser padres mientras que otras solo se decantan por una sorprendente elección tras el nacimiento. Los más dubitativos tienen que saber lidiar con unos familiares que también tiene su opinión al respecto e intentan convencer hasta el final por su alternativa.

Lo más importante es elegir un nombre que le guste al niño o niña porque en cuanto tenga uso de razón decidirá si quiere que sus amigos y familiares le traten por su nombre, apellido o un cariñoso apodo. Hay familias que siguen a rajatabla la tendencia que se ha impuesto en España en los últimos años de elegir nombres cortos que en ningún caso superen las cinco letras. De esta forma, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se han multiplicado nombres que antes se usaban muy poco como Hugo, Leo, Martín, Sofía o Paula.

Imagen de archivo de un bebé / PIXABAY

Otra de las tendencias que sigue creciendo en España es sin duda elegir un nombre típico de la comunidad autónoma en la que resides. Hay algunos nombres regionales con tanto éxito que han sido capaces de atravesar las fronteras provinciales y asentarse a nivel nacional. Cabe recordar que España es el único país del mundo donde existen nombres que indican con casi toda seguridad donde has nacido ya que hay nombres catalanes, gallegos, vascos, canarios y aragoneses.

Luego existen otro tipo de familias que buscan nombres extraños, pero bonitos para que sus hijos no tengan el mismo nombre que otro compañero de colegio o amigo. Echando un vistazo al panorama regional, hay un extraño nombre que ha logrado asentarse en Zaragoza del que se tienen muy pocas referencias al respecto.

Origen griego

Según los datos del INE, solo hay 62 hombres en toda España que se llaman Diago, un nombre de origen griego que podría estar atrayendo a las familias al parecer una fusión de dos bonitos nombres clásicos como Santiago y Diego. Pues hasta 50 de los 62 hombres viven en Zaragoza y tienen una media de edad de 12,2 años.

El mapa con las personas en España que se llaman Diago / INE

Para conocer un poco más acerca de este curioso nombre hemos recurrido a la web especializada babycenter.com. Diago proviene del nombre latino Didacus y del griego didakh, que significa "profesor". Las otras ciudades españolas donde también puedes escuchar algún Diago son Barcelona, Madrid y Santa Cruz de Tenerife.