Cáncer de páncreas: un algoritmo ayudará a predecir si el tumor se ha extendido y podría evitar cirugías innecesarias

Dicen los investigadores que el cáncer de páncreas sigue siendo uno de los principales retos para la oncología: un tumor en el que las nuevas terapias personalizadas o de inmunoterapia todavía no dan resultado. Gran parte del esfuerzo se centra en lograr detectarlo cuanto antes, porque la mayoría de los casos se diagnostican en fase ya tardía. Pero la investigación también busca ayudar a tomar la mejor decisión clínica una vez que se tiene un diagnóstico. Ahora, un algoritmo que predice si un cáncer de páncreas se ha extendido a otros órganos podrá ayudar a evitar cirugías innecesarias.

A la hora de decidir si operar o no, es esencial saber si el tumor primario ya se ha extendido a otros órganos. Si lo ha hecho -si hay metástasis-, la cirugía no está indicada. El problema es que en cáncer de páncreas esto es muy difícil de determinar. Actualmente, una parte importante de pacientes, cuyas metástasis no fueron detectadas a tiempo, sufren una intervención que no les beneficia.

Un equipo liderado por Núria Malats, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha desarrollado un algoritmo que predice con precisión la existencia de metástasis a partir de imágenes médicas del tumor primario. Se trata, detalla el organismo, de un modelo de aprendizaje profundo "prometedor a la hora de ayudar a los cirujanos y médicos en la detección de metástasis, lo que podría perfeccionar la planificación quirúrgica y mejorar los resultados de los pacientes con cáncer de páncreas", se afirma en la publicación de la revista 'GUT'.

La decisión de operar

"Si una persona con cáncer de páncreas ya tiene metástasis, una operación no solo no cura, sino que puede empeorar su situación", explica Malats, jefa del grupo de Epidemiología Genética y Molecular del CNIO. "La cirugía es muy invasiva y puede hacer que el paciente sufra más, sin mejorar su pronóstico. Por eso es fundamental saber a tiempo si hay metástasis antes de decidir operar. Nuestro algoritmo predice con precisión la presencia de metástasis utilizando imágenes que ya se hacen de forma rutinaria", añade.

El algoritmo PMPD (Pancreatic cancer Metastasis Prediction Deep-learning algorithm), que emplea inteligencia artificial, fue puesto a prueba con los datos de cerca de 250 pacientes del ensayo clínico holandés 'PREOPANC1' sobre primera opción de tratamiento en cáncer de páncreas y cuyo investigador principal, Casper Van Eijck, ha participado en el trabajo que ahora se publica. El algoritmo, señalan los investigadores, tuvo "una alta tasa de éxito".

Evitar efectos secundarios

En concreto, el algoritmo PMPD clasificó con precisión el 56% de las metástasis en el conjunto PREOPANC-DPCG, "un resultado prometedor en el cáncer de páncreas, especialmente en este tipo de diagnóstico tan complejo", señala Malats. El rendimiento del modelo se mantuvo independientemente de la ubicación de la metástasis. El tamaño y la ubicación del tumor primario, el sexo y la edad del paciente tampoco afectaron a la capacidad de predicción.

El resultado es "especialmente positivo", se abunda, si se tiene en cuenta a los pacientes del estudio PREOPANC-DPCG cuyas metástasis solo fueron detectadas en quirófano. El algoritmo PMPD predijo el 65,8% de estas metástasis, lo que significa que, de haberse empleado en su momento, "estos pacientes podrían haberse ahorrado la intervención quirúrgica", dice Malats.

Segunda opinión

El algoritmo también pronostica el desarrollo de la enfermedad. Como explica Malats, "no solo dice si hay metástasis ahora, sino que intenta predecir si van a aparecer en los próximos meses. Esto ayuda a los médicos a decidir mejor si operar o no, a planear tratamientos más ajustados al riesgo del paciente y a evitar intervenciones innecesarias".

Su éxito se debe a que ha sido entrenado con muchos datos médicos reales (imágenes de escáneres TAC y datos clínicos). También, añade Malats, a que emplea técnicas de inteligencia artificial "que detectan patrones difíciles de ver para el ojo humano". Es un desarrollo liderado por el grupo del CNIO con la colaboración de personas expertas en medicina, informática y estadística de instituciones de España y Holanda.

Los investigadores Núria Malats, Nannan Xue y Sergio Checa en el CNIO. / Pilar Gil (CNIO)

El algoritmo está diseñado como una herramienta complementaria, explica la investigadora: "ayuda a los médicos (radiólogos, oncólogos y cirujanos, sobre todo) a tomar decisiones, pero no reemplaza su juicio profesional. Sirve como una segunda opinión basada en datos, que puede hacer que el diagnóstico sea más rápido, más preciso y menos arriesgado para el paciente".

Validar con pacientes

Hay, no obstante, limitaciones, advierte la investigadora. Hace falta "más validación en diferentes hospitales y poblaciones", afirma Malats. Y, como todo desarrollo IA, puede dar falsos positivos (decir erróneamente que hay metástasis) o falsos negativos (no verlas cuando sí existen).

Por eso, uno de los próximos objetivos del grupo es probar el algoritmo en pacientes reales, en tiempo real, en colaboración con hospitales como Vall d'Hebron (Barcelona), el Ramón y Cajal y Gregorio Marañón (Madrid), el Centro Universitario de Navarra y con el Grupo Holandés de Cáncer de Páncreas (Dutch Pancreatic Cancer Group, DPCG). También se busca la participación de hospitales en China y Uruguay. El proyecto contará con casi 800.000 euros de financiación del Ministerio para la Transformación Digital.

Suscríbete para seguir leyendo