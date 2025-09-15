Estado Unidos
EEUU ataca una segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos
Washington
Estados Unidos atacó este lunes una segunda embarcación en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
- Las primeras escaleras mecánicas de España se instalaron en Zaragoza en 1936: este fue el lugar y el motivo
- Más megavatios que vecinos: seis pueblos de Aragón suman más potencia eólica que 12 comunidades autónomas
- Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
- Violenta pelea en el centro de Zaragoza: dos heridos a machetazos en la plaza de Los Sitios
- La petición de Zara a sus clientes: así que hay que devolver la ropa a partir de ahora