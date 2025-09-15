Importante cambio en las gasolineras españolas a partir de esta semana

Repsol ha lanzado una nueva campaña de ahorro en la que ofrece descuentos de hasta 40 céntimos de euro por litro en carburante, así como hasta el 100% del importe de la recarga eléctrica en forma de saldo Waylet, en función de las energías contratadas, para los clientes de su aplicación Waylet.

En concreto, desde este martes 16 de septiembre y hasta el próximo 9 de noviembre, los clientes que utilicen la aplicación podrán duplicar sus descuentos al repostar o recargar su vehículo en las estaciones de servicio del grupo, informó la compañía.

De esta manera, los clientes particulares podrán acumular ahorros de entre 10 y 40 céntimos de euro por litro en carburante, así como hasta el 100% del importe de la recarga eléctrica en saldo Waylet, en función de las energías que tengan contratadas -electricidad, gas, solar, entre otras-.

Repsol indicó que la promoción se aplica a toda la oferta de movilidad disponible en sus estaciones de servicio, que incluye carburantes tradicionales, Diésel Nexa 100% renovable, AutoGas (GLP), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL) y puntos de recarga eléctrica, tanto en estaciones de servicio como en vía pública.

Nuevo logo de Repsol / REPSOL

Además, quienes contraten el servicio de suscripción Repsol Klin o compren un lavado con la aplicación también recibirán el doble de porcentaje en saldo Waylet, en función de los Planes Energías que tengan contratados.

Más de 9,3 millones de usuarios

Esta ventaja se suma a los beneficios ya disponibles en carburante y recarga eléctrica, ampliando así las oportunidades de ahorro para los clientes.

Waylet, lanzada en 2017, cuenta con más de 9,3 millones de usuarios registrados y es una aplicación que permite pagar de forma rápida y segura en cualquiera de las estaciones del grupo Repsol.

Además, dispone de múltiples funcionalidades, como repostar sin pasar por caja, gestionar la recarga del vehículo eléctrico, adquirir servicios de lavados y aspirados Repsol Klin, abonar los tickets de estacionamiento regulado en más de 22 localidades y comprar en una amplia red de comercios (tiendas físicas y online) y marcas adheridas, generando saldo al pagar para ahorrar en futuras compras.