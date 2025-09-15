El programa educativo antibullying "Somos Únic@s" de Fundación ColaCao llega a Secundaria

El acoso escolar es una de las problemáticas que más afectan a la infancia y la adolescencia. Según un estudio realizado por la Fundación ColaCao y la Universidad Complutense de Madrid, lo padecen casi dos estudiantes por aula. Sus efectos trascienden el entorno educativo y pueden perjudicar gravemente el desarrollo de los niños y las niñas, afectar a su autoestima y dañar su salud mental. La solución pasa por la prevención, con un modelo que fomente el respeto y promueva la convivencia entre el alumnado, pero que también prepare a docentes y familias para detectar las señales de alerta, apoyar a las víctimas y promover un entorno seguro en las aulas.

Desde su creación en 2021, la Fundación ColaCao ha trabajado activamente en la lucha contra el bullying y lidera varios proyectos que tienen como objetivo la prevención del acoso escolar, vertebrando su acción alrededor de tres ejes: Educación, Divulgación e Investigación. Su proyecto escolar “Somos Únic@s” fue todo un éxito el curso pasado, con más de 180.000 estudiantes de primaria registrados y una valoración positiva del 95% del profesorado implicado.

La Fundación ColaCao busca seguir plantando cara al bullying, por ello, en el que será su cuarto año, el programa se amplía para llegar a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Es gratuito, accesible para todos los institutos de España — independientemente de su titularidad— y está diseñado para adaptarse con total flexibilidad a lo largo del curso. Quiere abordar el acoso escolar desde la raíz, mediante la educación emocional, y convirtiendo al alumnado en agentes de cambio.

Nuevos contenidos pensados para Secundaria

“Somos Únic@s” se articula en tres módulos de actividades:

Señales de alerta: identificar el acoso y saber actuar Brújula interior: fortalecer la autoestima, el autoconocimiento y la asertividad Las diferencias nos hacen únic@s: fomentar la empatía y el respeto a la diversidad

El programa incluye materiales adaptados. Entre ellos destacan recursos digitales interactivos como Geniallys, dinámicas de 'role playing', actividades colaborativas, tests 'online' y dos herramientas de alto impacto:

La Caja de Arena , una serie de ficción que retrata un caso de bullying en un instituto, emitida en Atresmedia e impulsada por la Fundación ColaCao junto al consejo Superior de Deportes y la Fundación Deporte Joven

una plataforma de vídeos online que ofrece herramientas a las familias para educar y concienciar a sus hijos sobre el acoso escolar.

Cada sesión cuenta con su correspondiente guía docente, elaborada por expertos en pedagogía y psicología, que recoge objetivos, competencias y pautas metodológicas para facilitar su aplicación en el aula.

Cómo sumarse a Somos Únic@s

Los centros educativos interesados pueden entrar directamente en la página web del programa y registrarse. En el caso de necesitar más información, pueden solicitarla tanto en el número de teléfono 900 670 053 como en la dirección de correo electrónico fundacioncolacao@programaeducativo.es.

Las familias interesadas pueden hacerlo a través del formulario online.

Otras iniciativas de la Fundación ColaCao

Más allá de la educación, la Fundación ColaCao lidera otros proyectos para la prevención del acoso escolar:

"Educando Contra el Bullying" es una plataforma de videos online que da herramientas a familias para educar y concienciar a sus hijos respecto al acoso escolar. En ellos se explican conceptos fundamentales como qué es el bullying, cuáles son sus formas (físico, verbal, relacional, cibernético), cómo identificar señales tempranas en las víctimas o en los agresores, y qué hacer si un niño está implicado en una situación de acoso. Y ha contado con la participación de figuras reconocidas como Sara Carbonero, Ana Millán o Víctor Elías, que comparten sus vivencias y consejos.

La fundación también ha impulsado, junto a la Universidad Complutense de Madrid, el I Estudio sobre el acoso escolar y el ciberacoso en España en la infancia y la adolescencia. Se trata de la investigación más completa en materia de bullying realizada hasta la fecha en nuestro país, con una muestra de casi 21.000 estudiantes de las 17 comunidades autónomas.

Sus resultados reflejan que, entre 4º de primaria y 4º de secundaria, casi dos alumnos por aula se reconocen como víctimas de acoso escolar, un 6,2% del total del alumnado. Además, un 2,1% de estudiantes se reconocen como acosadores, lo que equivale a un acosador por cada dos clases, y un 16,3% afirman haber presenciado situaciones en las que se ha acosado a un/a compañero/a, casi 5 estudiantes por aula.