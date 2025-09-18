España en riesgo elevado: Jorge Rey pone fecha a la llegada de fuertes tormentas y acumulaciones de más de 60 litros

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

El burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Ahora, el joven ha explicado en un vídeo que desde este miércoles hasta el próximo sábado habrá temperaturas muy agradables gracias a los vientos de sur que impulsa la llegada de una borrasca. Sin embargo, "a partir del domingo, entrará con vientos más templados, permitiendo que las temperaturas desciendan".

Jorge Rey ha alertado que España se encuentra en "riesgo elevado" por la llegada de fuertes tormentas a muchas zonas del país. No solo a zonas del Cantábrico, sino, también a zonas de las Islas Baleares, zonas de Cataluña y Aragón. Estas borrascas llegarán desde el Atlántico, aunque el burgalés ha asegurado que no traerán vientos demasiado fríos: "Son borrajas que más bien van de oeste a este, no van tanto desde arriba hacia abajo".

Se esperan temperaturas más bien primaverales, notándose mucho más este tiempo tan brusco en áreas del Cantábrico, afectando también a provincias como León o Burgos con cierta intensidad. La evolución del frente de lluvias irá entrando hacia España el fin de semana, aunque será el domingo cuando acabe estableciéndose sobre la Península, permitiendo bastantes tormentas.

Jorge Rey ha recalcado que, aunque falten pocos días, los modelos pueden variar estas previsiones, aunque afirma que la llegada de tormentas y de precipitaciones a áreas del norte es algo asegurado, y que también es "bastante probable" que lleguen a zonas del mediterráneo.

El viernes podrían desarrollarse algunas tormentas con chubascos muy débiles en áreas de Castilla y León. El sábado, está inestabilidad iría a más sobre la Península Ibérica llegando tormentas a puntos de Galicia, del Cantábrico, de Navarra, de Castilla y León, incluso también a zonas de Aragón o Extremadura.

Sin embargo, será el domingo cuando llegarán para acumular ya unos pluviómetros por encima incluso de los 60 litros en áreas de los Pirineos. "Hablamos de tormentas que como vemos serán especialmente fuertes en áreas del norte y que la semana que viene seguirían yendo a más", ha explicado el joven.