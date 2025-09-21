Sucesos
Hallados dos cadáveres sin signos de violencia en un piso en Lleida
Las víctimas, que al parecer llevaban varios días sin vida, son dos hombres de 74 y de 33 años, que no son familiares entre sí
Redacción
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de dos hombres que han sido localizados la tarde de este sábado en un piso de Lleida, aunque en principio no presentaban signos de violencia, según ha informado la policía catalana. Los cadáveres se encontraban en un piso de la calle Puigvert, en el barrio de La Bordeta, y, a falta de lo que determine la autopsia, no se apreciaban a simple vista signos que delataran una muerte violenta.
Los Mossos recibieron el aviso sobre las 14.00 horas del sábado y hasta la vivienda se desplazaron también efectivos de la Policía Local de Lleida y de los Bomberos de la Generalitat. Las mismas fuentes han precisado que se desconoce el momento en que se produjo la muerte de los dos hombres, aunque es probable que llevaran un tiempo muertos.
Se trata de dos adultos de 74 y 33 años, que no son familiares, según ha informado el diario 'Segre'. El primero sería el dueño de la vivienda. Al lugar acudieron familiares de al menos uno de ellos y tuvieron que ser atendidos por los sanitarios frente a la tragedia. Los investigadores que acudieron al domicilio no hallaron signos externos de violencia en la primera inspección en el domicilio, pero no descartan ninguna hipótesis.
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
- Muere una mujer en un accidente de tráfico en la A-2 en Zaragoza
- Muere a los 17 años Guillermo Hermosilla, jugador del Villamayor: 'Era el jugador que todo entrenador quiere tener: humilde y trabajador
- Los sorprendentes 'chárter' de Ryanair llegan a Zaragoza: fechas, destinos y horarios
- Medio Aragón en alerta naranja esta tarde por tormentas, granizo y viento: estas son las zonas donde más lloverá
- Atracan a una anciana en su portal y le roban una cadena de oro en Zaragoza
- Crisis de sinhogarismo en Zaragoza: 'Antes el Albergue se llenaba cinco días al año. Ahora llevamos completos desde primavera