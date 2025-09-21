El precioso nombre aragonés de chica que tienen menos de 20 personas en toda España

Los nombres aragoneses se han puesto de moda en los últimos años. Las familias han dejado atrás el miedo de elegir para su hijo o hija un nombre poco común para el resto de España. Los nombres aragoneses son originarios del Pirineo, altas cumbres o santos y leyendas que han terminado afianzándose entre la población altoaragonesa como son los casos de Ara, Jara, Malena, Ibón, Lorién u Orosia.

Muchas familias se unieron al movimiento de elegir un nombre aragonés para su hijo por lo que, poco a poco, las escuelas de Zaragoza y Teruel también tenían algún niño llamado Francho o Izarbe. Cabe recordar que España es un país único en el mundo ya que puedes saber de dónde es originaria una persona solo con escuchar su nombre. Hay nombres catalanes, vascos, gallegos, valencianos y canarios a los que hay que añadir todos aquellos importados de países de Europa, Sudamérica y África.

Una niña en una carretera de montaña / PIXABAY

Elegir el nombre de tu hijo no es una decisión fácil que en muchos casos puede incluso desencadenar en algún que otro problema familiar. El padre tiene una preferencia y la madre, en ocasiones otra, por lo que llegar a un acuerdo resulta complicado y alguno de los dos tiene que ceder. Además, el resto de familiares y amigos tienen también algo que decir por lo que terminan influyendo en la decisión final.

La tendencia en España a la hora de elegir nombre para bebé no ha cambiado en los últimos años por lo que lleva camino de mantenerse. Las familias optan por nombres cortos que suenan bien y que se repiten sin cesar en multitud de centros educativos como son Hugo, Martín, Lucía, Leo, Sofía y Julia. La moda que parece haber desaparecido por completo del mapa es la de elegir nombres compuestos, algo muy habitual en el siglo anterior.

"Muy musical"

Uno de los nombres aragoneses que promete triunfar en un futuro no muy lejano es Nuei, que significa noche en aragonés. Muy conocido es el grupo musical Biella Nuei, de estilo folk con un repertorio amplio de canciones en castellano y aragonés. Consultando el Aragonario, puedes conocer como utilizar el sustantivo 'nuei' como Buena nuei (buenas noches), boca i nuei (anochecer), y flor de nuei (hierba del asno o dondiego de noche).

Echando un vistazo a la web del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay menos de 20 personas que se llaman Nuei en toda España, por lo que no hay datos al respecto.