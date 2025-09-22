Condenan a una pareja en Málaga por maltratos "aterradores" a su hija de 2 años y su bebé de 47 días

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a una pareja por malos tratos habituales y "aterradores", según ha calificado el tribunal en la sentencia, a sus dos hijas, una bebé de 47 días y otra de 2 años.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se condena también al padre por un delito de lesiones a la bebé de 47 días al considerar probado que la sumergió en agua caliente "con ánimo de atentar contra su integridad física" y sufrió quemaduras en el 42 por ciento de su cuerpo.

El padre ha sido condenado a una pena global de 16 años de prisión por un delito de malos tratos habituales, otro de violencia doméstica con alevosía y lesiones con el agravante de parentesco, así como la prohibición de acercarse a la menor ni comunicarse con la misma por cualquier medio e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.

A la madre se le absuelve del delito de lesiones a la bebé ya que no consta que estuviera en la casa cuando la metió en agua caliente y fue ella quien la llevó al hospital en octubre de 2022 al comprobar el estado en el que estaba pero la condena por malos tratos habituales y violencia doméstica con alevosía a un total de cuatro años de prisión.

Tanto el padre como la madre son responsables

El tribunal considera probado que los dos son responsables de dichos delitos porque "es imposible sostener que la madre nada tuviera que ver con tales hechos, ni que acatara como normal el padecimiento constante de heridas y quemaduras en el cuerpo de una pequeña de tan solo 47 días".

En este sentido, los magistrados argumentan que aunque dichas lesiones las hubiera causado el padre, la madre "se encontraba en situación de garante respecto a su hija de apenas unos días de vida y nada hizo por que tales hechos no se siguieran produciendo".

La hija de dos años tuvo que ser asistida en el Hospital de la Axarquía, donde le apreciaron lesiones compatibles con quemaduras de cigarrillos, y el tribunal considera probado que se la causaron los padres actuando de mutuo acuerdo y sin posibilidad alguna de defensa.

Como consecuencia de estas lesiones y las sufridas por la bebé hubo un procedimiento de desamparo provisional acordado por el Servicio de Protección de Menores y se acordó el acogimiento familiar.

Lesiones y secuelas de por vida

La bebé tenía lesiones en distintos estados de evolución que también fueron causados por sus padres "actuando de mutuo acuerdo a lo largo de los 47 días de vida" y que le han causado lesiones y secuelas "importantísimas", además de una desnutrición marcada y deshidratación leve.

Los magistrados indican que tras la lectura del informe forense ratificado y explicado en el juicio y la documentación médica aportada a las actuaciones, la situación "es aterradora y corrobora el sufrimiento de la bebé de un maltrato habitual en sus pocos días de vida", que no solo presenta lesiones por quemaduras en casi la mitad de su pequeño cuerpo, sino otras lesiones en distintos estado de evolución.

Además reprochan el maltrato continuado y "prácticamente permanente desde el nacimiento a una pequeña de 47 días" con la situación de indefensión en la que se encontraba la víctima debido a su corta edad.

La madre de acogida a la menor de 2 años ha manifestado, según la sentencia, que cuando llegó a su vivienda estaba asustada y con temor a cualquier nuevo acontecimiento, que se agachaba y se cubría la cabeza con terrores nocturnos que la despertaban diciendo: "bebé se quema, bebé pupa".