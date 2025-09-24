Así funciona el carril de emergencia, la novedad que va a introducir la DGT en 2026

Seguro que más de una vez en un atasco en una autovía o autopista has coincidido con una ambulancia con las señales de emergencia encendidas y has intentado dejarle pasar. Lo cierto es que nunca ha existido una normativa concreta acerca de qué se debe hacer… hasta ahora.

En la próxima reforma del Reglamento General de Circulación (RGC) -prevista para 2026- se detallará cómo se debe actuar en este tipo de emergencias. Concretamente, el artículo 32 establecerá la “obligación de abrirse hacia los lados” en autopistas y autovías para todos los vehículos que circulen muy despacio (al paso de peatones) o se encuentren detenidos a causa de una retención.

El carril de emergencia

Esta regulación de los llamados “Carriles de Emergencia” para ambulancias, policía y bomberos en servicio de urgencia es una medida que ya se aplica en una docena de países europeos, entre ellos Austria, Polonia y Alemania, este último pionero en los años 70.

“Se trata de arbitrar un comportamiento en autopistas y autovías para facilitar el acceso a los vehículos prioritarios, agilizar el acceso y la evacuación de las víctimas de un siniestro y restablecer la circulación lo antes posible”, explica Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la Unidad de Normativa de la DGT.

La #DGT hará obligatoria en la próxima reforma del RGC que los vehículos atascados en una vía se echen a un lado, formando un carril, para dejar paso a vehículos de emergencias en caso de accidente. Vía #RevistaDGT 👉 https://t.co/D7Mewobt5J pic.twitter.com/SQlbb25zlc — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 14, 2025

Respecto a los carriles de emergencia, hay otra novedad importante por venir. A partir de 2026, la DGT alertará sobre las emergencias a los conductores, que podrán prepararse con antelación para facilitar el paso a los vehículos prioritarios, incluso antes de que lleguen sus señales acústicas y luminosas.

Esto será posible porque ambulancias, coches de bomberos y policía circulan geolocalizados y transmiten su situación a los centros de gestión correspondientes. A partir del año próximo, estos centros podrán compartir esta información en tiempo real con la plataforma DGT 3.0, que hará llegar la alerta a los vehículos que circulen cerca del punto conflictivo de la vía donde hay un accidente o cualquier otro tipo de incidencia.

Cómo comportarse ante un vehículo en emergencia

Si nunca has experimentado una situación de emergencia, estas son las pautas que debes seguir: