Así puedes configurar las noticias de Google para no perderte nada de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
El objetivo de esta novedad es que en las noticias de Discover prime la información de calidad frente a la desinformación
Google ha puesto en marcha en España una serie de cambios en su servicio Discover, ese hilo de noticias que aparece en la pantalla principal de los móviles Android y en la aplicación de Google para iPhone. A partir de ahora, puedes elegir qué medios de comunicación quieres seguir para así priorizar que aparezcan sus noticias en el Google Discover de tus dispositivos.
El buscador ha anunciado que esta mejora busca “hacer aún más fácil encontrar, seguir y conectar con el contenido y los creadores que más importan a cada usuario”. De esta manera, los lectores habituales de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN podrán asegurarse de recibir en su móvil una selección más amplia de las noticias publicadas por el medio, sin necesidad de entrar directamente en la web.
Para ello, Google incorpora un botón de “Seguir en Google” al que puedes acceder a través de este enlace, en el que puedes indicar la preferencia por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Una vez activada esta opción, Discover TE mostrará más noticias de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, de forma gratuita y prioritaria frente a otros contenidos. Además, en los próximos días se activará también en España una segunda vía: un botón de “Seguir” que aparecerá directamente en la parte superior de las noticias de cada medio cuando se muestren en Discover.
Entre las novedades, Google ha confirmado que también integrará publicaciones en redes sociales, tanto de medios de comunicación como de creadores de contenido, lo que ampliará el abanico de información disponible desde una única pantalla.
Información de calidad frente a la desinformación
El algoritmo de Google Discover selecciona contenidos en función de los intereses de cada usuario, pero no siempre garantiza que las informaciones mostradas sean veraces o actualizadas. Seguir a un medio de referencia como EL PERIÓDICO DE ARAGÓN permite asegurar un acceso rápido a contenidos contrastados, rigurosos y adaptados a los intereses de cada lector.
📌 Cómo seguir a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en Google Discover: paso a paso
- Accede al enlace oficial de Google para medios.
- Haz clic en “Seguir en Google” para añadir EL PERIÓDICO a tus preferencias.
- Consulta tu Discover en el móvil: las noticias del medio aparecerán de forma prioritaria y gratuita.
En pocos días, también podrás pulsar “Seguir” directamente en la parte superior de las noticias de EL PERIÓDICO que te muestre Google Discover.
- Atracan a punta de navaja una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza
- Estas son las tres zonas de Zaragoza donde se probará una novedosa técnica para 'repeler' los grafitis
- La nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza: una ‘ciudad’ de 'vanguardia' para 500 tricornios
- La familia Morte es la única que opta a renovar el Parque de Atracciones de Zaragoza
- El famoso restaurante de La Magdalena donde comió Bunbury tras su concierto en Zaragoza
- El aplaudido gesto de Juanjo Bona en 'Masterchef Celebrity' que ha conquistado a los aragoneses
- Protesta en un colegio de Zaragoza por el conflicto de las extraescolares con la dirección: 'Las familias del Alierta somos el cole
- El pueblo de Aragón con una sola calle que esconde una joya gastronómica: 'Alta cocina con acento rural