En Cercedilla
Muere un hombre de 67 años tras el incendio en una vivienda de Madrid
El suceso ha tenido lugar en torno a las 22.41 horas cuando el 112 de la Comunidad de Madrid recibía una llamada
EP
Un hombre de 67 años ha fallecido este miércoles tras un incendio en una vivienda en el municipio madrileño de Cercedilla, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 22.41 horas cuando el 112 de la Comunidad de Madrid recibía una llamada. El varón era rescatado del interior de la vivienda por los Bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes han iniciado la reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del Summa 112.
El equipo médico del Summa 112 ha continuado con las maniobras de reanimación hasta que, finalmente, sólo ha podido confirmar el fallecimiento.
Tal y como ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, también ha perdido la vida un perro. La Guardia Civil investiga los hechos.
- Atracan a punta de navaja una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza
- Estas son las tres zonas de Zaragoza donde se probará una novedosa técnica para 'repeler' los grafitis
- La nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza: una ‘ciudad’ de 'vanguardia' para 500 tricornios
- La familia Morte es la única que opta a renovar el Parque de Atracciones de Zaragoza
- Jesús Olmos, el frutero de Zaragoza que se ha convertido en el rey de la 10K de Bomberos: 'A sacrificio pocos me ganan
- Stellantis parará su producción en octubre en Zaragoza y otras cinco fábricas europeas
- Paso definitivo para el derribo de la antigua estación del Portillo de Zaragoza: estos son los plazos
- El famoso restaurante de La Magdalena donde comió Bunbury tras su concierto en Zaragoza