Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test

¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Diez preguntas para comprobar si estás al día de las noticias más destacadas de la semana

Participa en el test de actualidad de esta semana.

Participa en el test de actualidad de esta semana.

Redacción

La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la conversación pública. Hemos preparado un cuestionario con diez preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos sobre lo que ha pasado en los últimos siete días. Una forma sencilla y divertida de repasar los temas más importantes y descubrir si eres de los que no se pierden nada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cani ya está en planta tras sufrir un accidente cerebrovascular
  2. Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
  3. Estas son las calles por las que pasará el desfile de Star Wars en Zaragoza: recorrido y horarios
  4. La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59
  5. La victoria más emotiva de Mariona: 'Va por ti, papá
  6. Aragón pierde 29 empresas en ocho meses: la mayoría se mudan a Madrid y Barcelona
  7. Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003
  8. Confirmados más detalles de Plaza Park: fecha de apertura, tiendas, restaurantes y hasta un nuevo acceso desde Zaragoza

EEUU apuesta por Tony Blair para dirigir una autoridad de transición en Gaza

EEUU apuesta por Tony Blair para dirigir una autoridad de transición en Gaza

La antigua fábrica de Giesa prosigue su transformación: en noviembre comenzarán a construirse los platós de cine

La antigua fábrica de Giesa prosigue su transformación: en noviembre comenzarán a construirse los platós de cine

Julio Llamazares tras las huellas de su padre en Teruel: "La Guerra Civil sigue condicionando la vida española"

Julio Llamazares tras las huellas de su padre en Teruel: "La Guerra Civil sigue condicionando la vida española"

Álex González desvela en 'El Hormiguero' la razón por la que pasó por quirófano

Álex González desvela en 'El Hormiguero' la razón por la que pasó por quirófano

Carlos Cantero: "Contamos con ritmo y mentalidad competitiva, algo que los otros equipos no tienen"

Carlos Cantero: "Contamos con ritmo y mentalidad competitiva, algo que los otros equipos no tienen"

El PP manda una carta a Sánchez para recordarle que incumple su comparecencia mensual en el Senado

El PP manda una carta a Sánchez para recordarle que incumple su comparecencia mensual en el Senado

Títeres sin cabeza invita a visitar su universo de personajes

Títeres sin cabeza invita a visitar su universo de personajes

200.000 españoles no reciben los cuidados paliativos que necesitan: "Les aboca a un sufrimiento evitable"

200.000 españoles no reciben los cuidados paliativos que necesitan: "Les aboca a un sufrimiento evitable"
Tracking Pixel Contents