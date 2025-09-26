Aurelio Rojas, cardiólogo: “El kéfir no está recomendado para todas las edades”

El kéfir se ha convertido en uno de los alimentos de moda y está presente en la nevera de muchos hogares. Su popularidad se debe a los múltiples beneficios que aporta a la salud, especialmente en el ámbito cardiovascular. El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por investigar sobre la salud del corazón, ha explicado las mejoras que este alimento puede proporcionar a quienes lo consumen de manera habitual.

Beneficios de tomar kéfir

Este alimento tiene una serie de beneficios que señala el doctor Rojas, pero no es aconsejable para todos los consumidores:

Mejora la microflora intestinal

Reduce la inflamación

Refuerza el sistema inmune

Bajo en lactosa

Mejora la absorción de nutrientes

Control del colesterol

Mejora la tensión arterial

Pérdida de peso

Mejora la función cardíaca

Proteínas de alta calidad

Mejora el estado de ánimo

Mejora el estado de la piel

Ayuda a dormir mejor

Aunque no es un alimento apto para todas las personas, ya que puede provocar diarrea o gases en persona con intolerancia a la lactosa y no está recomendado para personas inmunodeprimidas sin supervisión médica.

¿Es mejor el kéfir o el yogur?

Una de las principales diferencias entre el kéfir y el yogur está en su proceso de fermentación y en los microorganismos que intervienen. El yogur se elabora únicamente a partir de bacterias que fermentan el ácido lácteo, cuajan las proteínas de la leche y le dan la textura cremosa. En cambio, el kéfir combina bacterias y levaduras que se convierten en un único organismo.

El cardiólogo asegura que es más recomendable por la "diversidad de probióticos", ya que puede contener hasta 50 cepas de diferentes bacterias y levaduras lo que lo convierte en un alimento muy completo. "No sabemos si el kéfir puede alargar la vida, pero todo apunta a que puede ayudarte a vivir mejor", explica el especialista.

Cantidad ideal

El especialista aconseja consumirlo en momentos estratégicos del día: "si lo tomas por la mañana junto a fruta fresca rica en vitamina C, como el kiwi, fresas o arándanos, aumentas la acción de los probióticos, mejora las defensas y disminuyes el cortisol, la hormona del estrés".

La dosis ideal de este producto "un vaso pequeño (150-200 ml) al día, preferiblemente en ayunas o por la mañana" acompañado de una dieta rica en fibra y alimentos reales, lo que potencia sus efectos en la microbiota. "Un pequeño hábito que puede marcar una gran diferencia en tu energía y en tu corazón", concluye Rojas.