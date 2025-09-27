Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la Violencia "El 60% de los feminicidios son planificados: se debe valorar mejor el riesgo"

Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la Violencia en la Universidad de Barcelona (UB) e investigador del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia, propone dar un paso más en la prevención de los feminicidios. Tras investigar varios casos, plantea monitorizar a los agresores tras una denuncia para detectar si están planificando un asesinato. Ha planteado la idea por primera vez en unas jornadas organizadas por el Departament d'Interior, y en plena polémica por los fallos en las pulseras de control a los agresores. En esta entrevista reflexiona también sobre los avances, y necesarias mejoras, en la lucha contra la violencia machista en España.

-¿Qué opina de los fallos de funcionamiento de las pulseras?

-Usan una tecnología trasnochada. Funcionan telemáticamente, no vía satélite, mientras que hay países que lo hacen con aplicaciones móviles, con sensores... Por eso se usan tan poco, al menos en Catalunya, porque los jueces no se fían. Las pulseras, no obstante, son un mecanismo que elige el juez ante casos de riesgo. Yo me centro en la predicción del riesgo, en la capacidad que tenemos de predecir un posible feminicidio.

"Se debe tratar la prevención del feminicidio específicamente: ahora se evalúa si la víctima puede volver a ser maltratada, sin tener en cuenta la letalidad del maltrato"

-¿Qué papel juega la valoración?

-Cuando la violencia de género llegó al mundo penal había hombres sin trayectorias delictivas o denunciados por hechos leves que luego asesinaron a la mujer. La valoración del riesgo tras una denuncia nos permite dar evidencias claras al juez y discriminar a quién se debe vigilar y a quién no.

Barcelona. 26.09.2025. Sociedad. Antonio Andrés Pueyo, catedrático en psicologçia y experto en violencia de genero. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

-¿Se hace bien?

-Cada policía tiene su sistema, pero España es uno de los países de Europa más avanzados. En general lo hacemos bien. El problema es que no hay una gran precisión: hay casos en que la valoración del riesgo ha sido errónea porque las mujeres han acabado asesinadas. El feminicidio es muy difícil de predecir, es muy infrecuente. En Catalunya, el criterio de valoración de los Mossos está en un parón técnico, ya no saben qué más hacer, qué tecnología se podría usar.

"Un grueso de agresores dejan señales en su huella digital: acceden a páginas web, buscan cómo matar... son indicadores que se podrían monitorizar para salvar vidas"

-¿Qué propone?

-Que se trate la prevención al feminicidio específicamente, concentrarnos en valoraciones dinámicas de riesgo de asesinato. Ahora se evalúa si la víctima puede volver a ser maltratada, sin tener en cuenta la letalidad de este maltrato.

-¿Cómo se hace?

-Debemos mejorar la técnica de predicción, dar un paso más en innovación. Hay que hacer seguimiento al maltratador, ver qué puede pasar en el futuro. Hemos investigado las horas previas de los feminicidios y hemos visto que el 60% son planificados. Ellos las amenazan cuando les dejan, incluso dejan señales en su huella digital: acceden a páginas web, buscan cómo matar... Estos son indicadores que se podrían monitorizar para salvar vidas. Hay tecnología contrastada que se podría aplicar en valoración de amenazas, hay que analizar si son versemblantes, como ya se hace con el suicidio. Si se puede identificar, se puede evitar.

Barcelona. 26.09.2025. Sociedad. Antonio Andrés Pueyo, catedrático en psicologçia y experto en violencia de genero. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

-¿Han detectado otros patrones?

-Los seis meses después de que la mujer abandone el hogar es cuando el asesinato es más probable. También lo es la aparición de una nueva pareja. Estos elementos no siempre se computan, o pueden darse mucho después de la valoración. El whatsap, el correo electrónico, las redes... son lugares donde la amenaza ha aumentado muchísimo y es un potencial que la policía podría explorar, si los jueces lo ordenan. La investigación debe tomar nuevos caminos que nadie ha probado. Lo que hemos hecho hasta ahora funciona bien, pero debemos mejorarlo.

"El 30% de las mujeres que denuncian creen que su marido las puede matar"

-Muchas mujeres dicen sentirse desprotegidas al denunciar.

-El 30% de las mujeres que denuncian creen que su marido las puede matar. La probabilidad real es de 3 por cada millón. Lo evidente es que ellas tienen miedo. Si medimos la lucha contra la violencia machista con la estadística de los asesinatos es como si en medicina usáramos el indicador de las enfermedades raras. Pero si comparamos respecto hace 20 años, la tasa de mujeres asesinadas se ha reducido un 30%. Necesitamos indicadores graduales.

-¿Qué opina de las medidas para proteger las mujeres tienen riesgo elevado?

-El sistema de protección da respuesta, pero aún es imperfecto. Estamos mejor que hace 30 años, pero queremos proteger al 100% de víctimas, cosa que ahora no ocurre.