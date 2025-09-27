Isabel Díaz Ayuso sobre las claves de su entrenamiento: "Soy de correr a primera hora mientras repaso discursos"

Isabel Díaz Ayuso ha hablado por primera vez sobre algún que otro terreno personal en el pódcast de Vicky Martín Berrocal. Normalmente, lleva su vida privada muy blindada frente a su faceta política. No pretende que se conozca mucho más allá de los increíbles looks que guarda en su armario. Sin embargo, ha hablado sobre sus entrenamientos y algún que otro detalle que no han pasado desapercibidos.

Ha dejado ver que a sus 46 años lleva un estilo de vida lo más saludable posible, convirtiendo el deporte en su mejor aliado... No hay agenda repleta de compromisos que le impidan dedicarle tiempo a desconectar durante un rato de la realidad aprovechando el deporte. Lejos de lo que podría pensarse, sus jornadas no arrancan con el primer café de la mañana, sino mucho antes. Ella misma ha contado que a las seis ya está trabajando, redactando discursos e inspirándose cuando la mayoría aún duerme.

Sara Fernández

Ha confesado que su pasión por el deporte se encendió con fuerza después de las elecciones autonómicas de 2021, cuando decidió transformar su estilo de vida y recuperar el equilibrio mental y corporal. El cambio fue radical: en apenas cinco meses perdió diez kilos gracias a un plan basado en constancia, entrenamiento regular y una alimentación más consciente. Nada de fórmulas milagrosas ni dietas imposibles, sino la apuesta por una rutina realista con la ayuda de un entrenador personal que la introdujo en el mundo de los HIIT, el cardio y el trabajo con pesas.

El entrenamiento de Isabel Díaz Ayuso

Le ha contado a la diseñadora que, todos los días, a las ocho, puntual, comienza sus rutinas, que incluyen desde trabajo de fuerza hasta ejercicios de alta intensidad. Hace un tiempo que llegó a correr diez kilómetros diarios en una etapa de su vida, pero ahora prefiere un enfoque más variado, combinando máquinas, mancuernas y carreras de media distancia al aire libre, al menos tres veces por semana: "Soy de correr por las mañanas. Me gusta ver salir el sol y sentir que tengo el control del día. Y cuando tengo que repasar discursos o tomar decisiones importantes, lo hago cuando corro".

"Correr es un deporte perfecto porque no necesitas nada, solo sacar tiempo, ponerte las zapatillas y ser disciplinada", afirma segura de sí misma. Aun así, la clave de su bienestar no está solo en el deporte, sino en cenas más ligeras, un descanso reparador y un mayor control de la alimentación compulsiva.

De esta forma ha logrado acercar su faceta más personal y humana a la ciudadanía, a través de su relajada charla con Vicky Martín Berrocal en su famoso pódcast.