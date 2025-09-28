El sencillo ajuste en tu teléfono móvil que puede acelerar la carga hasta un 25% (y evita el sobrecalentamiento)

En España, el teléfono móvil se ha convertido en una extensión de nuestra vida diaria. En concreto, la duración de la batería sigue siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza para millones de usuarios. Entre llamadas de trabajo, reuniones, redes sociales, videollamadas o entretenimiento, llegar al final del día con el teléfono 'vivo' es un reto.

No es de extrañar que cada vez más personas busquen fórmulas para exprimir cada minuto de carga, desde conectar el móvil al cargador mientras preparamos el café de la mañana o tenerlo enchufado hasta justo antes de salir de casa, esperando arañar algunos minutos extra de batería. Lo que pocos saben es que un simple gesto cotidiano, casi rutinario, podría cambiar la forma en que aprovechamos la autonomía de nuestros dispositivos a diario.

Existe una opción muy fácil de activar, instalada de serie en todos los teléfonos móviles, que puede marcar la diferencia entre llegar con un 15% o con un 40% de carga a media jornada. Ingenieros y analistas coinciden en que gran parte de la autonomía del teléfono móvil se pierde en procesos invisibles que funcionan en segundo plano, incluso cuando crees que el teléfono está inactivo.

Al activar el modo avión del teléfono mientras está en carga se interrumpe de golpe gran parte de ese consumo oculto y esto se traduce en tiempos de carga más eficientes. El dispositivo deja de buscar señal, intercambiar datos con otras redes, conectar con otros dispositivos vía Bluetooth y reduce de manera directa el consumo de energía en segundo plano, lo que abre la posibilidad de aprovechar mejor la corriente recibida mientras está en carga. Además, al cargar el teléfono en modo avión, el tiempo de carga es menor y, así también, con menos riesgo de sobrecalentamiento.

Buenas prácticas para una carga rápida

Más allá de activar el modo avión existen otros trucos respaldados por expertos para optimizar la carga y alargar la vida útil de la batería: