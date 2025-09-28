El nombre de reina (y de bebida) que se expande con fuerza por España ya se escucha en Zaragoza

Elegir el nombre para un bebé no suele ser tarea fácil para las familias. Tanto el padre como la madre tienen un nombre favorito e intentan convencer al otro de que su alternativa es la mejor. Mientras los dos llegan a un acuerdo, se genera una tensión en el hogar que no beneficia nada a la madre durante el embarazo. Además, en la elección también influyen de forma externa los abuelos y los amigos que aún aportan más ideas a los progenitores.

Los padres deben entender que lo más importante es elegir un nombre que más adelante le guste a su propio hijo/a o éste preferirá, cuando tenga uso de razón, que sus amigos lo llamen por el apellido y su familia por un cariñoso apodo. La tendencia actual en España es la de elegir un nombre corto que no supere en ningún caso las cinco letras. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que los nombres más elegidos en los últimos años, y que se escuchan sin parar en los colegios españoles, son Hugo, Leo, Martín, Sofía, Paula y Lucía.

Una bebé en una imagen de archivo / PIXABAY

En las escuelas de Aragón también se han puesto de moda algunos nombres que no se habían escuchado nunca hasta hace una década. Y es que, por fin, las familias han perdido el miedo a ponerle a sus hijos un nombre aragonés. Los más valientes fueron los oscenses, quienes decidieron que los nombres de algunas cumbres y leyendas del Pirineo fueran también el de sus hijos. Tanto triunfaron en Huesca que rápidamente traspasaron la frontera provincial hasta llegar a Zaragoza y Teruel. Algunos nombres han gustado tanto que ya se oyen en toda España como Jara, Malena o Ara.

Por otro lado, mucha gente también decide llamar a su hijo de la misma forma que un ídolo. Esta ola ha provocado un aumento de las personas en España que se llaman Shakira, Lionel (por Messi) o incluso Rihanna. Esta tendencia puede llegar incluso a elegir una bebida como nombre. Por ejemplo, existen 51 personas que se llaman Ron y también hay más de 500 mujeres que se llaman Ginebra.

"Origen real"

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son claros, hay 504 personas en todo el país que se llaman Ginebra, la gran mayoría viven en Lérida y Madrid, pero también hay alguna perdida en León, Valladolid, Barcelona, Tarragona, Gerona, Zaragoza, Cantabria, Asturias y Castellón. Se trata de un nombre que se ha puesto de moda hace poco tiempo ya que la media de edad de las 'Ginebras' es de tan solo 10 años.

Además de ser el nombre de una popular bebida alcohólica, Ginebra también es el nombre de la esposa del rey Arturo, famosa por sus amores con el caballero Lancelot. El nombre ha estado en uso desde el siglo XVIII. Antes de 1906, el nombre era bastante raro, pero se hizo popular a partir de entonces. Otra variante de Ginebra es Genoveva y se ha transformado en Jennifer, otro nombre muy de moda. El nombre de Ginebra tiene similitud con las palabras jenefer, genefer y jinifer, que en viejo inglés son variantes de Juniper y se usaban para describir el árbol del enebro.