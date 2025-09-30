Boticaria García desvela cuál es el mejor lugar para guardar los huevos: "Estos alimentos sudan"

Vas al supermercado y te encuentras que los huevos no están refrigerados, pero automáticamente llegas a casa y tienes por costumbre meterlos rápidamente en la nevera para su conservación. Quizá no tiene mucho sentido, pero es lo que has visto toda la vida en casa y has cogido esa costumbre. ¿Pero has llegado a pensar alguna vez si es lo correcto?

Lo más importante para los huevos es que no sufran cambios de temperatura muy grandes e incluso extremos. Por eso nos los encontramos en los supermercados fuera de los refrigerados, porque después en el trayecto hasta casa o mientras que se termina la compra se calentarían y, después, de nuevo pasarían a la nevera, por lo que la cadena de frío sería un desastre.

Boticaria García desvela por qué

Boticaria García, farmacéutica y experta en nutrición, ha explicado el motivo de por qué dejamos los huevos en la nevera mediante un vídeo en su cuenta de Instagram donde acumula miles de seguidores. La principal razón es que estos productos "sudan", ya que tienen entre 7.000 y 12.000 poros. Debemos tener en cuenta que el huevo está protegido por una especie de capa que deja que pase el oxígeno, ya que en teoría "dentro tiene que haber un polluelo".

Que existan tantas formas de mantener un huevo en buen estado tiene que ver con la cáscara. Además de ser el recubrimiento del huevo, también es un elemento muy importante para mantenerlo en buen estado, ya que actúa como barrera ante las bacterias.

En algunos países, como Estados Unidos, han optado por limpiar los huevos industrialmente y mantenerlos con refrigeración continua con el objetivo de ampliar su fecha de consumo. Sin embargo, este proceso hace que los huevos sean más vulnerables a la contaminación.

Respuestas y variantes

De todos modos, ante la duda es mejor que estén en la nevera porque la pequeña capa que protege al huevo en su interior, la cutícula, se puede romper por los cambios de temperatura. Y en la cáscara es donde están las bacterias y la temida salmonela.

Aun así ten en cuenta algo muy importante. Estén en la nevera o no, jamás los laves. Aunque la cáscara esté sucia, por dentro el huevo está perfecto y, si lo abres, al ser tan porosa, precisamente abrirás la puerta a las bacterias. Y lo segundo es que, una vez lo metas en la nevera, no hay que sacarlo de ahí.

Y todavía quedan ventajas de dejar los huevos en la nevera. Una es que, como es lógico, durarán más que si se dejan fuera, como cualquier alimento, que para eso existe el frigorífico. Y la otra, el frío hace que la clara quede más densa y la yema más concentrada, lo cual es bueno para las preparaciones.