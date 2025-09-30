La razón por la que debes frotar una vela en la cerradura de tu casa: "Te sorprenderá"

La seguridad en nuestros domicilios es uno de los aspectos más importantes en nuestro día a día. Aunque puedas instalar en tu casa cualquier sistema de seguridad, en ocasiones, es el ambiente del barrio lo que te deja intranquilo cada vez que vuelves por la noche a tu morada. Existen numerosas formas de mantener nuestra casa protegida sin tener que contratar un sistema de seguridad.

En este contexto, las llaves desempeñan un papel crucial en la seguridad, funcionalidad y accesibilidad de diversos espacios de casa. Todo el mundo usa una llave a diario, sea del tipo que sea, para abrir la cerradura. A lo largo de la historia, las llaves han evolucionado de simples mecanismos metálicos a ingeniosos dispositivos diseñados para cumplir funciones específicas.

Desde las clásicas llaves de puertas y cerraduras, hasta las modernas tarjetas magnéticas y sistemas de reconocimiento biométrico, las llaves han adoptado formas y tecnologías diversas para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Aunque nos podamos fiar de nuestra llave, debemos tener en cuenta que muchas cerraduras tienden a endurecerse con el paso del tiempo.

El truco para ablandar la cerradura

Existen un sinfín de productos caseros para evitar que la cerradura de nuestra puerta se endurezca. Dentro de este abanico, hay una solución casera que se ha utilizado durante muchas generaciones y que muy poca gente conoce: frotar una vela en la cerradura. El funcionamiento es muy sencillo. Solo hay que frotar una vela en el propio mecanismo de la cerradura o directamente en la llave.

El objetivo es que una pequeña capa de cera recubra los dientes y el cuerpo metálico de la llave para que, al meterla, actúe como lubricante natural. Este truco facilita el movimiento interno de la llave, permitiendo que gira con suavidad y reduciento el riesgo de desgaste. Al entrar en contacto con los mecanismo metálicos de la cerradura, la cera de las velas actúa como lubricante.