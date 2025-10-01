El ELA es una enfermedad autoinmune: un estudio desvela una "ataque inmunitario" desconocido que podría desencadenar esta patología

La comunidad científica lleva décadas intentando entender las causas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que destruye progresivamente las neuronas motoras y que, con el tiempo, provoca el debilitamiento muscular, la parálisis completa de brazos, piernas y cuerpo y, finalmente, la muerte del paciente. Sobre todo porque, según explican los expertos, desentrañar las causas con las que se inicia este proceso podría ser clave para plantear posibles tratamientos frente a él. Según se anuncia este miércoles la revista científica 'Nature', un equipo internacional de investigadores ha descubierto que en las personas que sufren esta dolencia hay ciertas células del sistema inmunitario que atacan por error proteínas que forman parte del propio sistema nervioso y, de esta forma, desencadenan el daño neurodegenerativo que caracteriza esta enfermedad. Los expertos afirman que estamos ante la prueba más clara hasta la fecha para definir a la ELA como una enfermedad autoinmune y, a su vez, ante una información clave para plantear futuros tratamientos.

"Este es el primer estudio que demuestra claramente que en las personas con ELA existe una reacción autoinmune dirigida a proteínas específicas asociadas a la enfermedad", asegura Alessandro Sette, investigador del La Jolla Institute for Immunology (LJI) y uno de los autores principales de este trabajo. "Este trabajo demuestra que hay un componente autoinmune en la ELA y, además, nos da pistas de por qué la enfermedad progresa tan rápido en algunos pacientes y abre posibles vías para nuevos tratamientos", añade David Sulzer, especialista del Columbia University Irving Medical Center y coautor de este trabajo.

"Este trabajo demuestra que hay un componente autoinmune en la ELA y, además, nos da pistas de por qué la enfermedad progresa tan rápido"

Según se relata en el artículo publicado este miércoles, los investigadores identificaron que los pacientes con ELA producen altos niveles de linfocitos T dirigidos contra una proteína presente en las neuronas. En esta dinámica, se ha observado que, por razones aún desconocidas, es el cuerpo de los propios pacientes el que inicia el ataque contra su sistema neurológico. Se trata de la primera vez que se identifica de forma tan clara este tipo de "autoataque inmunitario" como desencadenante de esta enfermedad. También se trata de la primera vez que se define de forma tan clara esta patología dentro del abanico de enfermedades autoinmunes, en las que es el propio cuerpo el que inicia una especie de sabotaje interno que, en ocasiones, es imposible detener.

Búsqueda de tratamientos

Otro de los hallazgos más sorprendentes del estudio tiene que ver con la gran incógnita de por qué en algunos pacientes la enfermedad avanza de forma fulminante y en otros progresa de forma más moderada. Dicho de otra forma, ¿por qué el físico Stephen Hawking sobrevivió 55 años tras su diagnóstico mientras que el mítico jugador de béisbol Lou Gehrig falleció apenas dos años después? El estudio desvela que, contra todo pronóstico, parece que "la variación en los tiempos de supervivencia está ligada al sistema inmunitario". En este sentido, el estudio encuentra que hay pacientes que con linfocitos T inflamatorios que aceleran la progresión de la enfermedad y otro que, al tener linfocitos T antiinflamatorios adicionales, presenta una supervivencia significativamente más larga.

"Ahora que sabemos cuál es el objetivo específico de estas células inmunitarias, podemos desarrollar tratamientos más eficaces para la ELA"

Estos hallazgos no solo ayudan a entender el origen y la progresión de la enfermedad sino que, además, abren la puerta a nuevas estrategias terapéuticas. Según explica Tanner Michaelis, que también destaca entre los impulsores de este trabajo, "tras este hallazgo planteamos que las futuras terapias podrían potenciar los linfocitos T protectores y reducir la inflamación dañina". "Ahora que sabemos cuál es el objetivo específico de estas células inmunitarias, podemos desarrollar tratamientos más eficaces para la ELA", afirma Michaelis, quien también se muestra esperanzado con el uso de este tipo de herramientas contra patologías neurodegenerativas como el párkinson, la enfermedad de Huntington o el alzhéimer.

La publicación de estos resultados ha sido aplaudida con creces por parte de la comunidad científica internacional. David Pozo Pérez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla, subraya la importancia del estudio ya que "demuestra formalmente, por primera vez y en humanos" que esta enfermedad está relacionada con "una respuesta autoinmune mediada por linfocitos" y que, además, la progresión de la enfermedad también está relacionada con este fenómeno. Aún así, Pozo Pérez aclara que "una patología con componentes autoinmunes no implica necesariamente que sea una patología autoinmune propiamente dicha, como la diabetes tipo I, la esclerosis múltiple o el lupus", y que todavía quedan muchas incógnitas sobre la fuente de los antígenos y el papel de estas respuestas en el sistema nervioso central.