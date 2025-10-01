Casi siete de cada diez colegios concertados cobran cuotas obligatorias

Cicae, la asociación que reúne a los colegios privados, ha presentado esta mañana su décima edición del estudio de cuotas y precios en centros concertados, a los que consideran una especie de competencia desleal dado que están financiados con fondos públicos pero son de titularidad privada. El informe revela que el 83% de los colegios concertados cobra una cuota base educativa a las familias y en el 69% de los casos no existe voluntariedad, como exige la normativa. Cataluña es, un año más, la comunidad con precios más elevados.

“Se vulnera el derecho de las familias a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos”, sostiene la asociación, cuyos técnicos elaboran el informe después de visitar centros simulando ser padres y madres interesados en la escolarización de sus hijos e hijas.

El 11% de niños y niñas sufren exclusión si sus familias no pagan la cuota, porcentaje que se eleva al 29% en el caso de Madrid

Los centros de titularidad mercantil son los que tienen cuotas más elevadas, con una media de 114 euros al mes. Por el contrario, las congregaciones religiosas registran las aportaciones más bajas, con una media de 74,43 euros mensuales. Las sociedades anónimas, cooperativas y sociedades de responsabilidad limitada concentran los mayores casos de obligatoriedad, que, en el caso de las primeras, alcanzan un 88%. El informe detecta que un 11% de niños sufren exclusión si sus familias no pagan la cuota, porcentaje que se eleva al 29% en el caso de Madrid.

Algunos ejemplos de esta exclusión son que los niños tienen que entrar después, salir antes o permanecer en unas aulas separadas de sus compañeros. También excluirles de actividades complementarias esenciales para el proyecto educativo.

Un año más, Cataluña lidera la cuota máxima, con 1.100 euros al mes por alumno. Más de la mitad de sus colegios cobran cuotas de más de 246 euros al mes. En la Comunidad Valenciana, la cuota máxima registrada asciende a 450 euros mensuales. En Madrid, la cuota máxima mensual es de 277 euros, aunque la media es de 135,90 euros. El 66% de los colegios visitados cobra más de 1.500 euros al año solo en concepto de cuota base. En el País Vasco, el 100% de los colegios concertados visitados cobran una cuota base educativa, con aportaciones complementarias en algunas cooperativas que superan los 800 euros anuales.

El informe constata que el 25% de los colegios que cobran una cuota básica educativa no entregan ningún documento de precios ni hoja informativa durante el proceso de información. Los técnicos de Cicae aseguran que tuvieron que ir hasta cinco veces al centro para tener clara la información.

Buenas y malas prácticas

“Tras diez años de informes, creo que se puede concluir, sin equivocarnos, que existen muchos tipos de escuelas concertadas dentro de la concertada, con buenas y malas prácticas. El modelo de conciertos educativos se está desvirtuando, pues en su origen no había interés lucrativo, ni entidades titulares mercantiles. Ahora, muchos colegios cobran cuotas obligatorias a las familias bajo conceptos educativos, vulnerando la gratuidad de la educación y fomentando la segregación escolar. Nos preocupa especialmente la inacción de las administraciones con la entrada de fondos de inversión en la educación sostenida con fondos públicos”, concluye Elena Cid, directora general de Cicae.