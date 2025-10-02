Aviso urgente de la Guardia Civil: cuidado con los cargos en tu cuenta si tu móvil se queda sin red

La evolución de la tecnología ha cambiado la forma de vida de muchas personas. La digitalización está favoreciendo a que tareas como hacer la compra o pagar por internet estén ayudando a la expansión de numerosas bandas de estafadores que aprovechan los avances de la tecnología para hacerse con nuestros datos o personales o sustraernos dinero de nuestras cuentas bancarias.

El modus operandi de los delincuentes ha cambiado. Utilizando métodos clásicos como las llamadas fraudulentas o las filtraciones masivas de información, estos delincuentes consiguen robar información muy valiosa en apenas segundos. Los estafadores han desarrollado nuevas formas de estafa para que acabemos cayendo en la trampa y puedan acceder a nuestros datos personales o bancarios con facilidad.

La Guardia Civil ha emitido una alerta que ha despertado gran preocupación entre miles de ciudadanos. Se trata de una nueva modalidad de fraude en la que los ciberdelincuentes logran suplantar la identidad de los usuarios para robar datos personales e incluso sustraer dinero de sus cuentas. Todo esto lo hacen a través de la pérdida de conexión de sus teléfonos móviles.

Así comienza la estafa

Los delincuentes comienzan la estafa con una fase de recopilación de datos. Para poder acceder a esta información, utilizan algunos métodos muy conocidos en el mundillo de las estafas como las llamadas fraudulentas, las filtraciones masivas de información o la técnica del phishing.

Una vez recopilada la información, contactan con las operadoras de telefonía móvil para solicitar un duplicado de la tarjeta SIM. Desde este momento, el teléfono móvil del usuario queda inoperativo y los delincuentes ya pueden acceder a todos los códigos de verificación enviados por los bancos. Esto les va a permitir realizar comprar y otros cargos fraudulentos a la cuenta bancaria de la víctima.

La situación es de máxima preocupación porque no solo implica la pérdida de acceso al móvil, sino que también se traduce en una serie de movimientos bancarios no utilizados que pueden vaciar nuestras cuentas en apenas segundos. La benemérita ha lanzado una recomendación en la que animan a la población a la activación de la autenticación en dos pasos para las cuentas bancarias.