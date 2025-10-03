Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

La semana ha dejado numerosas noticias en el ámbito político, social, económico y cultural. Para repasar lo más destacado y medir cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas con las claves informativas de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de comprobar tu nivel de atención a la actualidad y repasar lo esencial antes de que empiece una nueva semana de noticias.

<noiframe><ul><li>¿El alcalde de qué ciudad ha tenido que aclarar que no se obligará a las mujeres a recibir información sobre el supuesto “síndrome postaborto”?</li><li>¿A qué figura pública llevará a juicio el juez Peinado por cinco delitos?</li><li>¿Qué reconocida primatóloga falleció recientemente?</li><li>¿Qué pareja de famosos anunció su separación tras casi dos décadas de matrimonio?</li><li>¿En qué ciudad protagonizó la princesa Leonor un gesto tierno con unos niños durante un acto oficial?</li><li>¿Qué hecho reciente ha incorporado la Fiscalía española a su investigación sobre posibles crímenes de guerra en Gaza?</li><li>¿Qué isla española se ha visto afectada por fuertes inundaciones en los últimos días?</li><li>¿Cuánto tiempo estuvo a la deriva en el mar un joven que fue rescatado en Canarias?</li><li>¿Para qué llamará el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a 2.000 mujeres en los próximos días?</li><li>¿Cómo se llama el nuevo álbum de Taylor Swift recién anunciado?</li></ul></noiframe>