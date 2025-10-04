Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para los próximos días: "Un bloqueo anticiclónico"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

El burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

En el último vídeo, el joven burgalés detalló las previsiones del tiempo y avanzó lo que se espera estos próximos días: "La realidad es que esperamos un tiempo muy tranquilo". Además, contó que "en Grecia, estos próximos días se esperan importantes tormentas, una Dana muy fuerte, así como en muchos puntos del Reino Unido y del norte de Europa, con fuertes lluvias".

Sin embargo, la situación climatológica en España estará afectada por "un bloqueo anticiclónico que hará que, al menos durante una semana, no veamos cambios importantes". Aunque se esperan "tormentas y precipitaciones", especialmente en áreas del oste, en los próximos días. Para el sábado, Jorge Rey comentó que se espera "la llegada de vientos del norte" que "impondría una situación algo más fresca y húmeda en áreas del Cantábrico".

Una situación que será similar durante todo el domingo: "Se espera una inestabilidad ligera, sin mucha relevancia". En respecto a las temperaturas, expuso que "las temperaturas serán generalmente muy agradables". "Es verdad que la llegada de esa fuerte borrasca al Reino Unido descenderá algo los mercurios, especialmente en áreas del norte, pero hablamos de un tiempo muy tranquilo y con temperaturas agradables", explicó en el vídeo de YouTube.

El burgalés aseguró que "la legada de precipitaciones a zonas más del sur de España y del oeste. En definitiva, sería gracias a un fenómeno relacionado con 'El Niño'".