Óbito
Fallece Moncho Neira, chef del restaurante Botafumeiro
Adiós al chef y empresario gallego que creó la marisquería Botafumeiro en 1975
Marta Cervera
Moncho Neira, el chef que creó Botafumeiro ha fallecido este domingo. Las redes sociales también hablan de su fallecimiento. El hostelero de Lugo deja una esposa y tres hijos. La historia de Moncho Neira es la de un hombre hecho a sí mismo que llegó a Barcelona con la mayoría de edad recién cumplida.
Llegó desde Galicia con una maleta vacía. Tenía ambición y sueños que con el tiempo, mucho esfuerzo y dedicación le llevaron a abrir el Botafumeiro, hoy un un clásico de Barcelona, que fue la base del Grupo Moncho's, con una decena de restaurantes en Barcelona como el Asador del Mar, Europa y Sexy Crab. Fundó la marisquería Botafumeiro, el origen de todo, en 1975. En el Instagram del grupo un escrito le ha recordado como un ser "apasionado, visionario y generoso" que "dedicó su vida a hacer feliz a los demás a través de su trabajo, su entrega y su ejemplo".
Según Crónica Global fuentes cercanas a la familia de Neira han precisado que este lunes se realizará el velatorio en en el Tanatorio de Sant Gervasi. Sus allegados le despedirán en un velatorio mañana lunes en el Tanatorio de Sant Gervasi. Después se realizará un entierro en su Galicia natal. Nacido en Pol (Lugo), Moncho fue un "emprendedor y un gran soñador" cuya verdadera pasión era "dar felicidad en cada uno de sus servicios". Su familia quiere "mantener vivo su legado" que seguirá vivo en cada mesa de los restaurantes que llevan su sello. Moncho Neira deja una mujer y tres hijos.
- El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
- Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea
- Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil
- El municipio a 15 minutos de Zaragoza que se ha convertido en el tercero más rico de Aragón: “Aquí la gente ha mejorado”
- Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
- Azcón se defiende tras sus polémicos aplausos y dice que Feijóo habló en Murcia del trasvase del Tajo, no del Ebro
- Luso Delgado, exjugador del Córdoba y de la cantera del Zaragoza: 'Si el Zaragoza ata a Carracedo y Guardiola tendrá mucho ganado
- Estos son los cinco municipios de Aragón más pobres y su renta