La dana Alice activa avisos por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones en gran parte del Mediterráneo

La llegada de la dana Alice, el primer gran fenómeno de este tipo de este otoño, ya ha puesto sobre alerta a gran parte del litoral y prelitoral mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado decenas de avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde el litoral de Barcelona hasta el de Almería, destacando sobre todo el impacto de estos fenómenos en la Comunitat Valenciana, Murcia, Ibiza y Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, también ha activado varios avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias en el litoral y prelitoral ante el riesgo de fuertes chubascos que podrían derivar en inundaciones. Las autoridades piden a la población residente en las zonas afectadas que extremen las precauciones mientras dure este episodio.

Los primeros chubascos empezaron a formase ya anoche en el este de CastillaLa Mancha, interior de la Comunitat Valenciana y norte de Murcia. Los modelos apuntan a que las lluvias se irán extendiendo a lo largo del día hacia el litoral de Tarragona y Barcelona, la costa de la Comunitat Valenciana, Murcia, mitad oriental de Andalucía, sur de Castilla La Mancha así como hacia Ibiza y Formentera. "Se espera que estos chubascos podrían regenerarse con el aporte de humedad en superficie", afirman los meteorólogos, quienes también advierten que estas lluvias podrían descargar de forma torrencial y llegar acompañadas de tormentas y granizo. En Valencia y Alicante, por ejemplo, se esperan más de 100 litros por metro cuadrado en apenas seis horas.

Entre el viernes y el sábado se esperan que este episodio alcance su punto álgido. Durante estos días, los chubascos más intensos se esperan en Valencia, Alicante y Murcia, donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial, y con acumulados que podrían superar los 140 mm en 12 horas. Los modelos indican que las tormentas se extenderán hasta el sur de Catalunya, norte de la Comunitat Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía. Para esas jornadas también hay varios avisos de nivel amarillo y naranja activados en estas zonas ante el riesgo de lluvias torrenciales y tormentas.

Los pronósticos apuntan a que entre el domingo y el lunes el fenómeno empezará a perder intensidad pero, aún así, se espera que continúe la situación de inestabilidad y que "se produzcan chubascos intensos, localmente fuertes, entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, y Baleares", según vaticina la AEMET, quien recomienda a la ciudadanía mantenerse informada en tiempo real sobre la evolución de este fenómeno ya que, debido a sus características, podría avanzar de formas inesperadas.