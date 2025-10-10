Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Pon a prueba tu memoria informativa con nuestro test de actualidad
Redacción
La semana ha dejado titulares en todos los ámbitos: política, sociedad, economía, cultura y deporte. Para repasar lo más destacado y poner a prueba tu nivel de atención, te proponemos un test de diez preguntas con los hechos más relevantes de los últimos días. Una forma rápida y amena de comprobar cuánto sigues la actualidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
- Cierra por sorpresa una conocida hamburguesería del centro de Zaragoza en las Fiestas del Pilar
- Un exjugador del Real Zaragoza sin equipo desde 2022 vuelve a jugar al fútbol: 'Todos le conocen
- Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
- El encuentro entre Sylvia Pantoja y Natalia Chueca en las Fiestas del Pilar: '¿Estás por aquí, por Zaragoza?
- El tiempo durante la Ofrenda de Flores de Zaragoza: esta será la temperatura hora a hora y el riesgo de lluvia
- Los 1.000 partidos de Emilio Larraz: 'Debería haber sido entrenador del Zaragoza
- El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento