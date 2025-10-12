Las fuertes lluvias en Tarragona dejan a personas atrapadas, cortan la AP-7 y paralizan trenes

La dana Alice se había asomado a principios de semana en las comunidades del litoral mediterráneo, pero no ha sido hasta finales de semana que las lluvias han pasado a un primer plano por su peligrosidad en zonas altamente inundables. El jueves y viernes fue el turno de la Comunidad Valenciana, donde se registraron más de 150 litros por metro cuadrado (mm) en localidades de Alicante; este sábado fue el turno de las Islas Baleares, donde se registraron fuertes tormentas en Ibiza, Mallorca y Formentera; y este domingo por la tarde ha sido el turno del sur de Cataluña.

En cuestión de una hora, las lluvias han impactado la comarca del Montsià, donde las calles se han inundado, dejando a personas atrapadas en vehículos y en bajos. La circulación de trenes se ha visto paralizada también, y la R16 ha dejado de circular por inundaciones en Ulldecona y Renfe, por su parte, también ha suspendido todos los trenes con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo hasta nuevo aviso. En cuestiones de movilidad, la autopista AP-7 ha sido la más afectada, con un corte total en ambos sentidos entre Santa Bàrbara y la Galera.

Las lluvias en les Terres de l'Ebre este sábado ya acumularon más de 80 mm en la comarca del Montsià, pero este domingo la situación ha empeorado y en lo que lleva de día ya se han acumulado más de 160 mm en la estación de Mas de Barberans (Montsià, Tarragona), según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de las 20 horas.

Tanto la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) como el Meteocat han emitido una alerta y un aviso rojo, respectivamente, para alertar de las lluvias torrenciales en las comarcas tarraconenses de Montsià y Baix Ebre. Asimismo, Protecció Civil mantiene en alerta el plan por inundaciones y ha mandado sobre las 18 horas de la tarde un aviso a todos los móviles de la comarca afectada.

También la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la alta posibilidad de crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en el tramo bajo del río Ebro, por las lluvias intensas que se pueden producir este domingo en las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Priorat y Terra Alta (Tarragona). Asimismo, ha hecho un llamamiento a seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil y a estar pendiente de la evolución de la meteorología.

Llamadas a emergencias

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 18 horas un total de 283 llamadas que han generado 142 expedientes relacionadas con el episodio de lluvias que está afectando algunas comarcas de Tarragona. Según ha informado el cuerpo, la mayoría de avisos se han producido en el Montsià (86,93%), el Baix Ebre (7,07%) y el Tarragonès (1,77%). Por su lado, los Bombers de la Generalitat han recibido 68 avisos entre las 17.30 y las 19 horas por servicios derivados de las lluvias, la mayor parte en la comarca del Montsià (61), sobre todo por inundaciones, acumulaciones de agua en la vía y vehículos que no pueden continuar la marcha.

Además, se ha interrumpido el servicio de la línea R16 de Rodalies de Catalunya y un tren se ha quedado parado en Ulldecona por inundación de la vía. Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan por emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril (Ferrocat).