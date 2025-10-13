La Generalitat Valenciana lanza una alerta roja por riesgo de inundación en el litoral sur de Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora, lo que ha llevado a Emergencias de la Generalitat Valenciana a enviar un ES-Alert por "riesgo de inundación" a las comarcas afectadas en el litoral sur de la provincia por fuertes lluvias, fenómenos en curso de unas tres horas. El aviso finalizará sobre las 15 horas. En el texto del aviso se advierte a la población de que se evite desplazamientos, no se cruce zonas inundables y se respete los cortes de tráfico. Además, no se deben realizar actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas y piso superior, señala el texto que ha llegado a las 12.45 horas en la zona del litoral sur de la provincia de Valencia.

Es Alert que ha llegado a las 12.45 horas / Levante-EMV

Según parece el aviso rojo decretado por Aemet está relacionado con las tormentas que se han producido en las comarcas de la Safor y la Ribera Baixa, aunque en el resto de comarcas, de momento, la situación no es tan complicada.

Con todo, Aemet ha lanzado en su cuenta de X un aviso contundente: "Lluvias torrenciales en Litoral sur de Valencia. En vigor hasta las 14:59. Se pueden acumular más de 100 mm en una hora. Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas. ¡Precaución! Siga recomendaciones de Protección Civil".

Justa a la hora a la que se lanzaba el Esalert desde Emergencias, Aemet informaba de la descarga torrencial de un sistema convectivo de mesoescala en la Safor.