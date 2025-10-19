El bonito nombre de niña de solo cuatro letras que arrasa en Huesca

La decisión más complicada de las familias durante el embarazo es sin duda la de elegir el nombre para su futuro hijo. El padre y la madre deben ponerse de acuerdo antes de acudir al Registro Civil con el nombre definitivo para un bebé que acaba de nacer. Hay padres que lo tienen muy claro desde el principio mientras que otros deciden pedir consejo a abuelos y amigos que dificultan aún más la elección final con sus propuestas.

Las familias deben tener claro que deben elegir un nombre que le guste tanto a ellos como al propio niño y niña. Si esto no sucede, el pequeño preferirá, cuando tenga uso de memoria, que sus amigos le traten por el apellido y el resto de la familia por un cariñoso apodo.

La tendencia en España no ha cambiado en los últimos años según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los padres y madres llevan mucho tiempo eligiendo el mismo tipo de nombre para sus hijos. Se trata de nombres cortos, que nunca superan las cinco sletras y sin posibilidad de tener su propio diminutivo.

Imagen de archivo de una niña / PIXABAY

Antonio, Manuel, David, María y Carmen siguen siendo los nombres más comunes en España, aunque ya no son los más elegidos por las familias últimamente. Leo, Hugo y Mateo fueron los favoritos de los padres para los chicos y Lucía, Sofía, Martina y María para las chicas según los últimos datos del Gobierno.

Hay muchas familias que buscan seguir la tendencia de los últimos años, pero quieren elegir un nombre diferente para su hijo o hija. Uno de los nombres que se ha puesto de moda en toda España y también ha arrasado en una provincia aragonesa como Huesca es Cloe. Hay más de 5.200 mujeres en todo el país que se llamen Cloe con una media de edad de 8,1 años. Huesca y Fraga son de las ciudades de España con más Cloes.

Origen del nombre

El nombre Cloe (a diferenciar de Chloe) proviene del griego antiguo Khloe, que significa 'hierba verde', 'brotar' o 'fertilidad'. Tal como recuerdan varias páginas webs, este nombre estaba asociado a la diosa Deméter, divinidad de la agricultura y la fertilidad en la mitología griega, como uno de sus epítetos que aludía al renacimiento de la vegetación en primavera. Por ello, Cloe se relaciona con la naturaleza, la frescura y la vida que florece, evocando imágenes de crecimiento y renovación.

Mapa de España con el número de Cloe / INE

Cloe ha logrado mantenerse como un nombre popular en todos los países de habla hispana y anglosajona por su sencillez y musicalidad. Quienes lo llevan suelen asociarse con cualidades como la dulzura, la sensibilidad y la vitalidad. Su significado simbólico —la renovación y la fertilidad— hace de Cloe un nombre que transmite esperanza, armonía y energía positiva.