Mónica García pide a las comunidades los datos de cribado de cáncer de mama: "Han desprotegido a las mujeres"

La ministra de Sanidad, Mónica García, quiere saber cuáles son los datos de los programas de cribado de prevención del cáncer de mama en las distintas comunidades autónomas para "hacer una valoración conjunta" tras los "más de 90.000 mujeres que no han sido llamadas a mamografías" en la Comunidad Valenciana, según han denunciado los grupos de la oposición (PSPV y Compromís), y "el escándalo" de lo que ha ocurrido en Andalucía. Así lo ha manifestado en Valencia, donde asiste a una conferencia internacional sobre la gripe, tras destacar que son indicadores de tasas de incidencia o de mortalidad que están "muy bien detallados" y que "las comunidades tendrían que tener" para remitirlos al Ministerio.

García ha afirmado que le preocupa "claramente" la situación de los cribados de cáncer de mama en la Comunidad Valenciana y que ha pedido tener acceso a todos los datos sobre estos programas para poder hacer una "evaluación conjunta" en España. De hecho, la ministra ha recordado que ya pidió información a todas las comunidades autónomas tras los problemas en los protocolos detectados en Andalucía. En el caso de la Comunidad Valenciana, se ha preguntado "qué ha pasado" y "por qué esas 90.000 mujeres no están invitadas" al programa de cribado de cáncer de mama.

Un ataque "a la línea de flotación" del sistema público

"Si hay una comunidad que ha dejado a 90.000 mujeres, como parece ser que ha podido pasar aquí en la Comunidad Valenciana, fuera de este programa, estás dejando a 90.000 mujeres fuera de la posibilidad de proteger su salud a tiempo para que no tenga más complicaciones, para que no tenga tratamientos más agresivos y para que no tenga desenlaces que obviamente son más graves y son peores", ha advertido.

García ha defendido que los programas de cribado son "la piedra angular de nuestro sistema de flotación" y que "solo y exclusivamente los hace la sanidad pública". "Solo aquellos que desprecian o que descapitalizan la sanidad pública se encuentran con problemas en tres programas que son muy concretos: el de cérvix, el de mama y el de colon", ha apuntado, tras denunciar que esos retrasos y fallos de protocolo implican "atacar la línea de flotación del sistema público". "Todos aquellos gobiernos que no han confiado o que no confían en su sanidad pública son los que se encuentran que al final desprotegen, en este caso, a las mujeres", ha apostillado.