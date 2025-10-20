Revuelvo en redes por la frase más oída en restaurantes: “El cliente siempre tiene la razón”

Trabajar de cara al público implica enfrentarse a días de trabajo donde la paciencia se antoja clave para no perder los papeles y evitar contestar de malas formas a los clientes que pasan a diario por sus establecimientos. En este contexto, los trabajadores del sector de la hostelería tienen que medir sus palabras y causar una buena impresión para meterse a la clientela en el bolsillo y lograr que vuelvan a consumir a su local. Los camareros viven a lo largo de su jornada laboral un vaivén de emociones que depende directamente de la relación con el público.

Encontramos ejemplos donde los clientes son educados y agradecen cada gesto de los trabajadores, pero, por el contrario, también hay momentos más duros donde les toca lidiar con actitudes irrespetuosas o exigencias desmedidas. Para muchos camareros, servir meses no es solo llevar platos o tomar comandas, sino gestionar emociones, soportar presiones y mantener siempre una sonrisa en la cara. En los últimos días, la frase "el cliente siempre tiene razón" ha causado revuelo dentro del sector de la hostelería.

Una frase viral en redes sociales

Mari Luz Herrera, una trabajadora del sector, ha usado su perfil de TikTok para compartir su experiencia en bares y restaurantes. En un vídeo que ya alcanza las 40.000 reproducciones, Herrera comienza con un "buenas tarde, necesito soltar esto porque es que si no lo suelto...". La contención es una de las principales características de cualquier trabajo que implique estar de cara al público. Los empleados se ven obligados en muchas ocasiones a callar para no perder su puesto de trabajo.

"Por el amor de dios, señores, el que invento la frase de "el cliente siempre lleva razón" se coronó. Porque los clientes no siempre llevan la razón y vamos a parar ya de la frasecita. Hay camareros simpáticos y otros menos simpáticos... pero también hay clientes maleducados", explica. Mari Luz también ha utilizado el vídeo para sacar uno de los temas con más controversia en el mundo de la hostelería: las reseñas.

"La mayoría de las veces que ponéis reseñas son mentiras o distorsionáis vuestra realidad, un universo paralelo, la pena es que no todo el mundo os puede contestar", comenta a lo que añade que "por desgracia hay empresarios que sí se las creen y que sí le da prioridad a las reseñas". La trabajadora sentencia el vídeo con un mensaje muy claro para que todo el mundo recapacite: "Hacéis que gente que está haciendo su trabajo... se sienta una mierda", concluye.