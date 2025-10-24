Cinco reglas para ser feliz (sin necesitar mucho dinero) según el experto en psicología

La mayoría de las personas, cuando sueñan con ser más felices en el futuro, no imaginan tanto la riqueza material como el sentimiento de plenitud que asocian a ella, asegura el psicólogo Morgan Housel en su último libro 'El arte de gastar dinero'. "No soñamos con tener más cosas, sino con sentirnos satisfechos con esas cosas", escribe el experto Housel.

El estado de satisfacción suele durar poco, porque "en cuanto conseguimos algo nuevo, empezamos a desear lo siguiente". A partir de su investigación, Housel resume cinco principios para vivir con menos ansiedad y más bienestar, sin importar el nivel de ingresos.

1. La belleza de lo cotidiano

El escritor francés Marcel Proust animaba a mirar la vida con los ojos del pintor Jean Siméon Chardin, conocido por retratar escenas domésticas: alimentos, utensilios, flores. El mensaje, analiza Housel en su libro 'The Art of Spending Money' es aprender a apreciar lo que tenemos delante, en lugar de anhelar constantemente lo que no poseemos.

"Cuando camines por tu cocina, piensa: esto también es hermoso, como un cuadro de Chardin", decía Proust, y esta filosofía se puede aplicar de igual manera al dinero: la riqueza no está en tener más, sino en saber mirar mejor.

2. Desear demasiado lo que no se tiene roba la paz del presente

Para el psicólogo, cuanto más deseamos algo que no tenemos, más conscientes somos de nuestra insatisfacción actual. La verdadera libertad, sostiene, "llega cuando una persona puede mirar a su alrededor y decir: Esto es suficiente".

La jerarquía del deseo, según Housel, sería así:

Si no quieres algo y no lo tienes, no lo piensas.

Si lo quieres y lo tienes, te sientes bien.

Si lo quieres y no lo tienes, te sientes motivado.

Pero si lo quieres y no puedes tenerlo, te desesperas.

3. Las personas más felices no son las más ricas, sino las más conformes

El autor señala que las personas más felices que ha conocido no destacan por su fortuna, sino por su capacidad de estar satisfechas con su vida tal como es. Morgan Housel explica el caso de su abuela, una mujer que vivió tres décadas con una pensión mínima, cultivando un pequeño jardín y leyendo libros de la biblioteca pública. “Tenía poco, pero deseaba aún menos. Y era una de las personas más felices que he conocido”, asegura Housel.

4. Las bajas expectativas generan riqueza psicológica

Housel afirma que ha conocido varios multimillonarios, pero ninguno tan feliz como su abuela. Su secreto era simple: "Esperar poco y valorar mucho", escribe el psicólogo. Este equilibrio genera lo que llama riqueza psicológica, una forma de bienestar que no depende del dinero sino de ajustar las expectativas a la realidad. En sus palabras: “La satisfacción nace cuando las expectativas dejan de superar lo que tenemos".

5. La felicidad es el espacio entre las expectativas y las circunstancias

“El que lo tiene todo pero desea más se siente más pobre que quien tiene poco pero no necesita nada más”, resume el psicólogo. La felicidad, añade, "no consiste en renunciar a los placeres materiales, sino en no depender de ellos para sentirse completo. Puedes tener una casa grande, un coche caro y unas vacaciones increíbles, y aun así ser feliz, si nada te falta dentro”, concluye.