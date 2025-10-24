Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Nuestro test semanal recopila en diez preguntas algunos de los hechos más destacados de los últimos días para medir cuánto sigues la actualidad

Pon a prueba tus conocimientos de actualidad con el test semanal.

Redacción

Cada semana deja titulares que marcan la conversación pública: decisiones políticas, sucesos, avances económicos o historias que se hacen virales. Si quieres repasar lo esencial y poner a prueba tu memoria informativa, participa en nuestro test de actualidad. Diez preguntas rápidas para comprobar si estás al día antes de que empiece una nueva semana de noticias.

  1. Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
  2. El libro de estilo de Rubén Sellés: así jugará el Real Zaragoza
  3. Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
  4. El conductor que se fugó de la Policía en Zaragoza dio positivo en alcohol y drogas
  5. Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
  6. El exentrenador del Real Zaragoza que tiene nivel Champions para Dongou: 'Mínimo un Primera
  7. El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
  8. Estos son los bares heavys que sobreviven en Zaragoza

