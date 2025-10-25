La DGT lo confirma: esta es la multa más habitual al volante en Zaragoza

La Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo este mes de octubre, entre los días 6 y 12, una campaña especial de vigilancia con el objetivo de conciencias a los conductores del peligro que suponen las distracciones.

En la provincia de Zaragoza, durante la semana de intensificación de los controles, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico realizaron un total de 232 controles en los que fueron interceptados 5.077 vehículos que circulaban por la carretera y denunciaron a 211 personas por tener comportamientos prohibidos durante la conducción. En la campaña también han participado los ayuntamientos de Pinseque, La Puebla de Alfindén y Ejea de los Caballeros con sus plantillas de Policía Local que realizaron un total de 215 controles en las vías urbanas de sus municipios y efectuaron 3 denuncias a los conductores de dichos vehículos.

Una vez más, la infracción más repetida sigue siendo circular con el móvil en la mano, a pesar del riesgo que conlleva y de que la sanción lleva aparejada la pérdida de 6 puntos del permiso, constituyendo el 23,8% de las denuncias formuladas en la provincia de Zaragoza tanto por la Guardia Civil como por las policías locales.

Un vehículo de la Guardia Civil. / El Correo

En concreto, de las 211 denuncias interpuestas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante esa semana, 49 lo fueron por utilizar manualmente el teléfono móvil mientras conducían.

Como suele ser habitual, tras la conducción distraída por el teléfono móvil, las infracciones más frecuentes siguen siendo abrocharse el cinturón mientras se conduce, generalmente cuando han sido vistos por los agentes y por la que han sido denunciados 24 conductores, o el uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido, distintos del teléfono móvil, una conducta que está prohibida porque también supone una distracción en la conducción y por la que 9 conductores han sido denunciados.

Otras denuncias y el problema del alcohol

Entre los comportamientos denunciados también se registraron lecturas al volante (3 casos), búsqueda de objetos (8), distraerse con otros ocupantes (3) o comer mientras se conduce (61). Además de todas estas actuaciones concretas, los agentes formularon 62 denuncias por otras infracciones que provocaban distracción en la conducción.

Estos controles preventivos han permitido también detectar y sancionar a 22 conductores que, además de haber sido denunciados por cometer una distracción al volante, conducían con tasas de alcohol superiores a la permitida y a 28 que dieron positivo en otras drogas.

Con esta campaña de intensificación de la vigilancia, la DGT refuerza su mensaje de concienciación sobre la necesidad de mantener la atención plena al volante y recuerda que cualquier distracción, por mínima que parezca, puede tener consecuencias graves en la seguridad vial.