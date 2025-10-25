Llega el horario de invierno: con el cambio de hora, ¿se adelanta o se atrasa el reloj?

El lunes por la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la intención del Ejecutivo de reabrir el debate a nivel europeo a través de un vídeo compartido en redes sociales en el que esgrimía que el cambio de hora apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de los ciudadanos.

El horario de invierno arrancará durante la madrugada de este sábado 25 de octubre al domingo 26, cuando a las 03:00 pasarán a ser las 02:00. El Gobierno propuso abolir el cambio de hora estacional a una reunión de Energía de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo, donde habló de reformar el sistema ya en 2026.

La UE fija una fecha y una hora comunes a todos los Estados miembros para el comienzo y el fin del conocido como horario de verano. La última comunicación de la Comisión Europea al respecto fue de 2021. Entonces se trasladó cuándo se tenían que producir los cambios hasta 2026: los últimos fines de semana de marzo y octubre, respectivamente, a las 02:00 hora española.

La Comisión Europea intentó una reforma en 2018, cuando el entonces presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, propuso acabar con el cambio horario bianual y dar a cada país libertad para decidir si consolidar en su territorio un huso u otro. La falta de evaluaciones de impacto y el miedo a la fragmentación dentro de la UE llevó entonces a los Estados miembro a aparcar la revisión, que, de retomarse, deberán negociar el Consejo (gobiernos) y Eurocámara sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea.

El cambio de hora en España

El primer cambio de hora en España se produjo en 1918, aunque ni entre los años años 1920 y 1925 ni entre 1930 y 1936 se produjo ningún cambio de hora. El Gobierno de Franco retomó en 1940 esta medida para que España tuviera el mismo horario que la Alemania nazi y los países de Europa Central. El horario de verano resucitó en España y en el resto de Europa en los años 70 por la crisis del petróleo.

En una entrevista con Europa Press, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, fue uno de los primeros en manifestar cuál sería el mejor horario para España en caso de que se pusiera fin al cambio horario. Por el momento, ha sido el único en manifestarse a nivel institucional. A diferencia de este, la secretaría de Salud Laboral y Medioambiente de Comisiones Obreras (CCOO) apuesta por acabar con el cambio de hora y dejar el horario de invierno.

El coordinador del Grupo de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, Gonzalo Pin, ha explicado a Europa Press que "es verdad que dormimos de forma diferente en invierno que en verano, pero esa adaptación es una adaptación lenta y progresiva, en función de la luz y la temperatura. Y ese cambio brusco hace que ese reloj central y sus 30 billones de relojes que responden a su acción se descoordinen, y esa descoordinación tiene como consecuencia un problema de salud".

En el lado opuesto, la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), tradicionalmente a favor de la supresión del cambio de hora estacional, y físicos expertos en la materia (que se han manifestado siempre contrarios a que se ponga fin a esta práctica) han coincidido en pedir "cautela" ante el fin del cambio horario: "Se necesita consenso", han recalcado.