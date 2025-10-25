Una profesora explica por qué cuesta entender las películas sin subtítulos: "No es tu inglés, es el sonido"

Por todos es conocido que a los españoles nos cuesta más de lo normal aprender inglés. Aunque se imparta desde edad escolar y muchos padres lleven a sus hijos a academias, hablar fluido esta lengua es un reto para muchos habitantes de España. Existen muchas formas de aprender una de las lenguas más habladas en todo el mundo. Ir durante unas semanas a una casa en Reino Unido, acudir a una academia o cambiar el idioma del juego al que estés jugando son algunos de los métodos más comunes.

Aparte de estas formas, una de las más populares es ver películas y series en su idioma original. Poder ver este tipo de contenidos en inglés, también podemos meter en este cupo las canciones, sirve para ampliar el vocabulario, mejorar la pronunciación de algunas palabras y perfeccionar la compresión auditiva. Además, también ayuda a acostumbrar el oído a acentos o variantes de la lengua.

El truco de una experta

Las redes sociales se han llenado de expertos que deciden acudir a estos canales de comunicación para ayudar al resto de la población con temas sobre los que son expertos. Uno de estos ejemplos es la creadora de contenido María G. Durán. Esta profesora de inglés cuenta con un gran número de seguidores en TikTok e Instagram gracias a sus trucos y consejos para hablar inglés.

Conocida como @mariaspeaksenglish, la influencer ha explicado en una de sus últimas publicaciones una de las preocupaciones más comunes entre los alumnos a la hora de aprender inglés: la dificultad para entender las películas en inglés sin subtítulos. "No es tu culpa. Existe una razón por la que esto pasa, y tiene que ver con la manera en la que se produce el sonido hoy en día", relata la profesora de inglés.

Para Durán, el primer motivo tiene que ver con los avances de la tecnología a la hora de captar el sonido y con el mero hecho de que los actores ya no proyectan su voz como lo hacían antes. "Hoy en día se usan micrófonos muy profesionales, incluso ocultos en la ropa de los actores, por lo que ya no es necesario proyectar la voz como antes", explica Durán.

La profesora de inglés también ha comentado un segundo motivo que dificulta a los espectadores el visionado sin subtítulos, y no solo en inglés, sino que también en su idioma nativo. Durán menciona que el sonido de las películas se mezcla principalmente para las salas de cine, mientas que la mayoría de espectadores las suelen ver en sus casas. "Cuando una escena combina explosiones o música épica, los diálogos se pierden con facilidad. En realidad, no es un problema del espectador, sino de cómo se graba, se interpreta y se mezcla el sonido hoy en día", confiesa.