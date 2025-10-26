Una azafata de Emirates Airlines se hace viral al revelar su sueldo: "No pagamos alquiler"

Ser auxiliar de vuelo, popularmente conocida como azafata de avión, era una de las profesiones más codiciadas antiguamente, antes de la aparición de las aerolíneas 'low cost'. Aunque muchas personas puedan asociar este trabajo con la pasión por viajar, la realidad es totalmente distinta. Para poder trabajar como azafata de vuelo se exigen varias cualidades como una formación especializada, amplios conocimiento en seguridad, capacidad para gestionar emergencias y la facilidad con los idiomas.

Cada vez son más las azafatas o azafatos de vuelo que recurren a sus perfiles de redes sociales para contar historias sobre todo lo que sucede a lo largo de un viaje. En los últimos días, se ha viralizado una publicación de una usuaria donde habla de lo que cobran las azafatas en Emirates Airlines y las facilidades económicas que les facilita la empresa cuando están en tierra o volando.

"No pagamos vivienda"

Victoria, conocida en TikTok como @vicapano, es una azafata de vuelo que trabaja para la aerolínea Emirates. De origen argentino, la trabajadora ha compartido un vídeo donde contesta a algunas de las preguntas típicas que le hacen los usuarios y cómo es su vida profesional. ¿Puedes viajar gratis o con importantes descuentos? o ¿dónde dormís en el viaje? han sido algunas de las preguntas más repetidas por los usuarios.

Esta creadora de contenido se ha hecho viral en los últimos días por hablar de cuanto cobra el mes como empleada de la citada compañía de aviones. Lo más llamativo no es el sueldo base que tienen, sino que todos miembros de Emirates tienen la posibilidad de tener alojamiento gratis en Dubái, algo que les libra de pagar alquiler en una de los lugares más ricos del mundo.

Viendo como está el precio del alquiler en España, las azafatas tienen la opción de ahorrar una buena suma de dinero. "Nuestro sueldo base es de 1.200 doláres (1.034 euros). Aquí hay que sumar las horas de vuelo que depende del mes o si te vas de vacaciones. La gran diferencia es que no pagamos alquiler, ni el transporte para ir a trabajar. Además, tenemos descuento en todo el mundo, tanto para volar a Emirates como con otras aerolíneas. Al tener descuentos en muchos hoteles, podemos ahorrar mientras viajamos por el mundo", ha sentenciado.

Según se puede apreciar en la página de Emirates, la compañía paga cerca de 18,95 dólares por hora de vuelo, con una media de entre 80 y 100 horas de vuelo al mes, el ingreso total de esta paga extra puede alcanzar los 3.000 dólares mensuales (unos 2.590 euros). Esta cuantía se suman al sueldo base que ya perciben.