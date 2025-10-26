El honorable apellido aragonés que se ha convertido en uno de los nombres de niño de moda

Elegir un nombre es todo un desafío para las familias. Hay padres que tienen elegido el nombre de su bebé desde que conocen la noticia del embarazo mientras que otros no lo tienen nada claro incluso después del parto. Si los padres no se deciden, las voces externas, abuelos y amigos, juegan un papel fundamental en la elección final. Lo importante es que al propio niño y niña le guste su nombre porque sino siempre va a preferir ser tratado por el apellido por los amigos y por un apodo por sus familiares.

La tendencia en España no ha cambiado en los últimos años. Las familias eligen nombres cortos que no superan las cinco letras y han llenado las escuelas de niños y niñas con el mismo nombre. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son muy claros. Los nombres más populares en España en los últimos años son Leo, Hugo, Martín, Lucía o Martina.

También se está viviendo otra tendencia en la toponimia española. Hay muchos apodos cariñosos como Pepe, Lalo o Toño que se han convertido en nombres de verdad en el Registro Civil. Esta misma situación también se está dando con muchos apellidos, que se han transformado en nombres.

Los nombres aragoneses se han puesto de moda en los últimos años. Las familias han perdido el miedo a llamar a sus hijos como lagos y montañas del Pirineo. Algunos han logrado tanta popularidad que han traspasado las fronteras autonómicas y ya se escuchan en toda España como es el caso de Malena, Ara o Izarbe.

De origen medieval

Un apellido de origen aragonés que está triunfando como nombre en Huesca y parte de Cataluña es Artal. Según los datos del INE, hay un total de 58 personas en toda España que se llaman Artal y tienen una media de edad de 11,8 años. Según la página web Nombre Estoico, el apellido y nombre Artal proviene de la Edad Media, donde fue un nombre propio de origen germánico, derivado de Arnwald o Arnthal, compuesto por “arn” (águila) y “wald” o “thal” (gobernar o valle), lo cual puede interpretarse como "gobernante del águila" o "valle del águila".

Cabe recordar que Artal fue un nombre muy común entre la nobleza aragonesa durante siglos hasta convertirse en un apellido muy común. Durante siglos, fue un nombre común entre la nobleza aragonesa y más tarde se convirtió en un apellido. En total hay más de 1400 personas que se apellidan Artal, la gran mayoría viven en Aragón.

Tal como recuerda Nombre Estoico, el apellido Artal no solamente se escucha en España ya que la migración lo llevó a América Latina escuchándose también en México y Argentina. "Heráldicamente, un escudo para el apellido Artal podría incluir el símbolo del águila, como representación de fortaleza y nobleza. Los colores predominantes podrían ser el dorado, simbolizando la nobleza y la grandeza, y el azul, que representa lealtad y autoridad", concluye la publicación.