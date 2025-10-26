La Junta de Andalucía reclama “unidad” frente al cáncer tras la crisis de los cribados de mama y pide a las asociaciones que "acepten el diálogo"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha participado este domingo en Córdoba en la Marcha contra el Cáncer. Allí ha pedido “unidad” para afrontar la crisis generada por los errores en los cribados de cáncer de mama y ha instado a las asociaciones a “sentarse a dialogar” con la Junta.

Nieto ha destacado que “cada uno desde su ámbito” trabaja para “prevenir y curar el cáncer de la manera más ágil posible” y se ha mostrado “orgulloso” de los profesionales de la sanidad pública. Sobre los cribados, ha reconocido que “se ha producido un error” y ha asegurado que existe “voluntad de resolverlo” mediante un plan que “evite sus efectos, atienda a las personas afectadas y garantice que no vuelva a ocurrir”.

Salvador Fuentes, José María Bellido y José Antonio Nieto en la Marcha Contra el Cáncer. / MANUEL MURILLO

Críticas a la oposición: "Es lamentable"

El consejero también ha cargado duramente contra la oposición, en especial contra la portavoz de Adelante Andalucía, Inma Nieto, quien denunció supuestas “manipulaciones” en las mamografías de una paciente. “Es uno de los acontecimientos más lamentables y tristes que he vivido”, ha afirmado, exigiendo a la dirigente una disculpa o, en su defecto, la dimisión “si quiere salvar su dignidad”. Ha insistido en que es “falso” que se hayan alterado historiales clínicos: “es materialmente imposible que los datos grabados se puedan modificar. No se pueden lanzar más bulos”.

La intervención de la líder de la coalición de izquierdas se basó en la denuncia de una afectada. Sobre ello, Nieto ha respondido que “con todo el respeto, no todo lo que se dice es verdad. Está acreditado que no es cierto”. “No todo vale, no todo sirve”, ha añadido, acusando a la oposición de “tomar a una persona como rehén cuando los hechos acreditan que no es cierto”.

Marcha contra el cáncer en Córdoba. / Manuel Murillo

Diálogo para "buscar mejoras"

El consejero ha reiterado la importancia del diálogo con las asociaciones y ha confiado en que “a partir de hoy se acepte el diálogo, se sienten a hablar, busquen soluciones y propongan mejoras”. A su juicio, “la crítica y el enfrentamiento no nos llevan a nada”, por lo que ha llamado a la “unidad” para “trabajar juntos contra el cáncer”.

Nieto ha recordado además que la investigación sobre los cribados “ya está abierta” y se está analizando “si el error es humano o de protocolo”. Según ha explicado, los avances apuntan a “una fijación de criterios que parece que no ha sido la acertada” y ha mencionado la dimisión del jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Javier Castell. “Estamos ya mucho más cerca de la solución que del problema”, ha sentenciado.