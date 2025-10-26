Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de octubre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 26 de octubre de 2025 es: 15, 17, 46, 50 y 51 siendo el número clave el 6.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El exentrenador del Real Zaragoza que triunfa en Europa: colíder de la Conference sin encajar gol
- El exzaragocista que se retira a los 44 años, un histórico del fútbol chileno que solo jugó en el Real Zaragoza en Europa
- Ver para creer. La previa del Sporting-Real Zaragoza
- Desalojadas en plena noche más de 60 personas sin hogar que dormían en la estación Delicias de Zaragoza
- Zaragoza tendrá un nuevo bus 'a la carta' para llevar a los mayores de la puerta de casa al hospital: así funcionará
- La crónica del San Pablo Burgos-Casademont Zaragoza: una victoria de mucho mérito (89-102)
- La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá
- Un PSOE en constante crisis en el Ayuntamiento de Zaragoza: el Rabal culmina una historia de división y desencuentros